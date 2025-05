Pobjednici INmusic Breakthrough natječaja dolaze na INmusic #17

Glasovanje publike je završeno! Oko 20 000 ljudi iz svih dijelova svijeta dalo je svoj glas i odlučilo o pobjednicima INmusic Breakthrough natječaja - Dimitri's Bats, Hayes & Y i Bhukhurah! Publika je prepoznala njihovu glazbenu viziju i energiju, a svojim nastupima dodatno će obogatiti već impresivan festivalski lineup. INmusic festival nastavlja biti mjesto otkrivanja novih talenata i povezivanja mladih glazbenika s publikom iz cijelog svijeta!

Dimitri's Bats je uzbudljiv novi glas rumunjske alt-pop scene koji uspješno briše granice između plesne elektronike i alternativnog zvuka. Bend čine Mihai (vokal, gitara), Andrei (synth, produkcija), Rareș (bas) i Andrei S. (bubnjevi). Njihov najnoviji EP 'the greatest pleasure and the greatest pain', objavljen u ožujku 2025., donosi atmosferičan spoj melankolije i ritma i istražuje tanku granicu između radosti i boli kroz plesno, introspektivno glazbeno iskustvo. Bend trenutno promovira izdanje turnejom koja uključuje brojne nastupe u Rumunjskoj i inozemstvu, a iza sebe imaju zapažene nastupe na festivalima kao što su Electric Castle, Tallinn Music Week i Budapest Showcase Hub, te su dijelili pozornicu s velikim imenima kao što su The 1975, Son Lux i Daria Zawiałow.

Hayes & Y već više od desetljeća oblikuju svoju glazbenu priču, od srednjoškolskih dana u Sofiji do velikih pozornica diljem Europe. Bend su osnovali Blago, Ivo i Rado još kao tinejdžeri svirajući za malobrojnu publiku, a s vremenom su postali najuspješniji indie bend u Bugarskoj. Preseljenje u Ujedinjeno Kraljevstvo 2016. godine i dolazak finskog bubnjara Dennisa Hallbacka označilo je novu fazu u njihovoj karijeri. Od nastupa s Kasabianom, Arctic Monkeysima i Franz Ferdinandom, do zapaženih nastupa na velikim festivalima diljem Europe, Hayes & Y potvrđuju svoju kvalitetu na međunarodnoj sceni, a njihov debitantski album iz 2022. godine dodatno učvršćuje status benda u usponu.

Bhukhurah je novo i uzbudljivo ime alternativne scene Atene, a njegovi nastupi su pravi glazbeni vrtlog emocija i ritmova. Inspiriran raznolikim utjecajima, od psihodelije Tame Impale do eksperimentalne produkcije Travisa Scotta i Tylera, the Creatora, Bhukhurah stvara hipnotičku glazbu koja donosi jedinstveni spoj modernih i retro zvukova. Njegovi nastupi nisu samo koncerti - oni su intenzivno, kaleidoskopsko iskustvo koje publiku vodi na emotivno putovanje kroz glazbu, energiju i atmosferu.

Velike čestitke pobjednicima INmusic Breakthrough natječaja i hvala svim bendovima koji su svojim prijavama pokazali koliko talentirane nove glazbene snage Europa ima! Dimitri's Bats, Hayes & Y i Bhukhurah pridružuju se INmusic festivalu #17 koji će se održati na jarunskim otocima od 23. do 25. lipnja 2025. godine! Ovi uzbudljivi izvođači nastupit će uz vodeće svjetske i domaće bendove Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Foster the People, Michael Kiwanuka, St. Vincent, Kim Deal, The Streets, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, Press Club, YARD, Sailor Honeymoon, The Pill, MAQUINA., Mitsune, KOIKOI, Ki Klop, Tidal Pull, Lika Kolorado, stereosister, Neven, Škofja Loka, Monohrom, Vagina Corporation, balans, i drugima.

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 dostupne su po cijeni od 119 EUR (+ troškovi transakcije) službenog festivalskog webshopa te u poslovnici Dirty Old Shopa (Tratinska 34, Zagreb) po istoj cijeni.

Putem službenog webshopa su dostupne i sedmodnevne kamperske ulaznice za 59 EUR (+ troškovi transakcije) te ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za INmusic festival #17.