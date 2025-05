Amenra s novom basisticom i dva svježa EP-a ovaj petak u Boogaloou

Dugoiščekivani povratak iznimno popularnog i veleštovanog belgijskog post metal benda Amenra konačno će se dogoditi ovaj petak, 2. svibnja u Boogaloou. Nova članica ove nezgodne grupe je Amy Tung Barrysmith, inače basistica američkog benda Year of the Cobra. Krajem ožujka objavili su dva nova EP-a za poznatu izdavačku kuću Relapse: "De Toorn" i "With Fang and Claw". Pretprodajna cijena ulaznica je 32 eura i može se kupiti preko Hangtime weba i u Dirty Old Shopu, dok će na dan koštati 35 eura. Sve early bird ulaznice su rasprodane za jedini koncert u ex-Yu regiji.

Ulaznice link: https://shorturl.at/2AJGl

SATNICA

20:00 Ulaz

21:00 Amenra

Amenra su 1999. u Kortrijku osnovali vokal Colin van Eeckhout, gitarist Mathieu Vandekerckhove i bivši basist Kristof Mondi koji su izašli iz hardcore punk benda Spineless, a danas bend čine još bubnjar Bjorn Lebon i gitarist Lennart Bossu. U svojoj vrlo bogatoj i plodnoj karijeri izdali su šest studijski albuma, desetke EP-a, splitova, kompilacija, pa čak i knjigu "Church of Ra".

Njihov stil može se opisati kao kombinacija dooma, sludgea, hardcorea, a na koncertima uživo važnu ulogu igraju vizualizacije koji prate njihovu glazbu u što se publika u Močvari itekako mogla uvjeriti. Kao značajne uzore ističu legendarni bend Neurosis, za čiju su izdavačku kuću Neurot Records izdali album Mass V. Osnovali su kolektiv bendova Church of Ra 2005. godine gdje su uz njih značajniji predstavnici Wiegedood, Oathbreaker i The Black Heart Rebellion.

"Skunk" je inače soundtrack album istoimenog belgijskog filma u kojem manju ulogu ima Colin kao otac problematičnog tinejdžera. Na albumu se nalazi sedam pjesama, uključujući i "Song to the Siren", obradu velikog hita Tima Buckleyja iz 1970.

Događaj zajedničkim snagama i umijećem organiziraju Hangtime Agency i Subsonic Events.