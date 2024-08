Plaža ili planine? Oboje!

Kada planiraju idealno odredište za prekrasan odmor, traže li putnici netaknute pješčane plaže ili zadivljujuće planinske vidike? Oni kojima je mogućnost sunčanja uz obalu jednako privlačna kao i šetnja u planinama, ne moraju odabrati samo jedno. U stvari, kada odlučuju kamo će putovati, 42 %* hrvatskih putnika traži odredišta s odličnim plažama, a 18 %* traži odredišta okružena planinama. Zašto onda ne potražiti lokaciju koja to objedinjuje? Budući da nam je misija olakšati svima da istraže svijet, Booking.com pronašao je neka od najspektakularnijih mjesta s kombinacijom plaže i planina.

Soufrière, Sv. Lucija, Mali Antili

Ako ste u potrazi za idiličnim odredištem koje nudi kombinaciju nevjerojatnih plaža za nezaboravne fotografije i staza za planinarenje kroz bujni krajolik, ne morate tražiti dalje od karipskog raja Svete Lucije. Nakon kupanja u primamljivim plavim vodama, pustolovi se mogu odlučiti za okrepljujuće pješačenje i prihvatiti Izazov uspona na Gros Piton na Svetoj Luciji. Radi se o jednom od dva otočna vulkanska vrha uvrštenom na UNESCO-ov popis svjetske baštine. Tijekom šestosatnog pješačenja vijugavom planinskom stazom putnici će uživati u prekrasnim pogledima na okolicu. Nakon dana provedenog u istraživanju, upoznat će se s okolnom kišnom šumom i blistavim plavim karipskim vodama. Penjanje na vrh svakako vrijedi truda!

Gdje boraviti: smještajni objekt Sugar Beach, A Viceroy Resort sastoji se od vila s privatnim bazenima, a nalazi se na kristalno bijelom pijesku plaže prikladno nazvane Sugar Beach. Lokacija je idealna za snimanje nezaboravnih fotografija s odmora, a sa sjeverne strane dramatično se uzdiže vrh Petit Piton. Nakon uzbudljivog dana provedenog u istraživanju svega što otok može ponuditi, gosti se u sklopu resorta mogu opustiti u vanjskoj sauni Temazcal, tradicionalnoj mezoameričkoj kupolastoj sauni.

Itaka, Grčka

Mali, netaknuti grčki otok Itaka poznat je iz Homerove Odiseje kao mitološki dom junaka priče Odiseja. Bez gužve koja je uobičajena za neka od popularnijih odredišta za odmor u Grčkoj, ovaj mirni otok iznenađuje goste lijepim šljunčanim plažama okruženima tirkiznim morem i šarmantnim povijesnim naseljima raštrkanima po brdovitijoj unutrašnjosti. Itakom se najbolje kretati automobilom jer je otok relativno malen i jednostavan za snalaženje. Također, obiluje slikovitim rutama koje možete istražiti, od Vathyja do Stavrosa, a preporučujemo zaustavljanje u Anogiju i Exogiju kako biste doživjeli autentičan seoski život.

Gdje boraviti: smještajni objekt Likoudis Villas Suites gleda na mirno jezero, a prekrasnoj okolici gosti se mogu diviti s terase, s balkona i iz bazena. Apartman je moderno namješten i ima potpuno opremljenu kuhinju, pa je savršen za provesti večer kod kuće, ako gosti to požele.

Kauai, Havaji

Havajski otok Kauai, poznat i pod nazivom „vrtni otok", pravi je tropski raj sa strmim liticama, bujnim kišnim šumama i kilometrima zlatnih pješčanih plaža. Iako zvuči primamljivo samo se izležavati i upijati svu tu ljepotu, preporučujemo da unajmite automobil i dodatno istražite zanimljive obalne gradiće, tajne plaže i čuvene vodopade. Trebat će vam oko tri sata da stignete s jednog kraja sjeverne obale (Haena) do zapadne strane (Polihale), a pritom vas očekuje vožnja slikovitim krajolikom do jednog od najdužih dijelova otoka prekrivenih bisernobijelim pijeskom. Putnici koji žele uživati u nezaboravnom pogledu svakako bi trebali posjetiti Koke'e State Park, mjesto prepuno jurskih prizora sa smaragdnim lišćem i koraljnim liticama. Zatim prošećite jednom od sedam staza ili krenite cestom do vidikovca Kalalau s kojeg se pruža neponovljiv pogled na obalu.

Gdje boraviti: ako vam večera pod zvijezdama uz zvukove valova koji se razbijaju o stijene zvuči kao savršen odmor, onda je idealan izbor za vas Kauai Shores Hotel, smješten uz obalu u mjestu Kapaa na istočnoj obali centralnog Kauaija. Iz ovog prekrasnog smještaja, koji se može pohvaliti lokacijom uz plažu, gosti mogu uživati u nevjerojatnom pogledu na kanjon Waimea. Sve u svemu, posjetitelji će doživjeti najbolje od oba svijeta. Kako bi mir i opuštanje začinili dozom pustolovine, gosti mogu rezervirati obilazak helikopterom, koji nudi pogled iz zraka na veličanstveni vulkanski krajolik otoka.

Kota Kinabalu, Borneo, Malezija

Uz gotovo polovicu kopna prekrivenog šumama, Borneo je treći najveći otok na svijetu i proteže se kroz tri države. Ujedno je i pravi raj za ljubitelje prirode zahvaljujući raznolikosti autohtonih biljnih i životinjskih vrsta. Savezna država Sabah u najsjevernijem dijelu otoka, u kojoj se nalazi planina Kinabalu, najviši vrh Malezije, prelijepo je odredište za odmor, popularno ne samo zbog zelenih kišnih šuma, već i zbog svojih prostranih plaža.

Gdje boraviti: objekt Shangri-La's Rasa Ria Resort & Spa smješten je u rezervatu prirode s pogledom na Južno kinesko more i iz njega se prekrasno vide svjetlucave plaže, guste džungle i veličanstveni planinski vrhovi regije. Bilo da se gosti odluče za opuštajuće krstarenje rijekom Kinabatangan ili žele malo više uzbuđenja, pa odaberu pješačenje kroz džunglu, mnogo je toga za istraživanje, neovisno o ritmu koji preferirate.

Bay of Islands, Novi Zeland

Zaljev Bay of Islands, smješten uz obalu novozelandskog Sjevernog otoka, sastoji se od više od 140 raznolikih suptropskih otoka s netaknutim plažama i izuzetnim vulkanskim krajolikom. Toliko je gustih šuma, osamljenih uvala i bogate povijesti za istraživanje da se za Bay of Islands izrazito preporučuje da unajmite automobil i tako obiđete što veće područje. Neovisno o tome kamo znatiželja može odvesti putnike, obavezno je zaustavljanje u Kerikeriju. U tom prekrasnom gradu nalazi se Mission House, najstarija kuća na Novom Zelandu, poznata i kao Kemp House. Za ljubitelje šetnji idealan je izlet uz obalu rijeke Kerikeri do Wharepukea i vodopada Rainbow Falls s prekrasnim pogledom, a uživati mogu i najmlađi jer je staza odlična i sigurna opcija za djecu.

Gdje boraviti: smješten u mjestu Paihia blizu šume Opua, smještaj Craicor Boutique Apartments savršena je baza za pješačenje. Iz objekta se pruža prekrasan pogled na more jer je plaža Te Ti Bay Beach udaljena samo 1,3 km. Apartmani su okruženi zelenilom i cvijećem te gostima pružaju miran odmor kako bi se opustili, osvježili i kvalitetno proveli vrijeme s prijateljima i obitelji.