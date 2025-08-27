U srijedu, 27. kolovoza 2025.u 21 sat otvara se u Atriju Palače Sponza samostalna izložba jednog iz malobrojne skupine najuglednijih suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika akademskog slikara Josipa Trostmanna „Pino, Dubrovnik i još ponešto", autora kompleksnog opusa.

Slikar je za ovu prigodu odabrao petnaest svojih djela, ulja na platnu, većih i velikih formata s karakterističnim motivima koji su obilježili njegovo slikarstvo.

Dubrovnik, motiv Grada prije svega s brojnim osebujnim fragmentima palača, vrtova, drveće, cvijeće, raskriljena svjetlost, krovovi, tvrđave , odsjaji na moru.

Osobitost Trostmannovog više decenijskog slikarstva jest izraziti kolor, moćne boje grade stvarno nestvarni zamišljaj motiva.

Josip Trostmann kontinuirano slika Dubrovnik, njegovu okolicu, brojne ulice i trgove, znamenita mjesta, palme, rascvjetale cvjetove, duboko uvirući u svoje motive, svakim danom sve više očaran njihovom nesvakidašnjom ljepotom.

Izložba u Atriju Palače Sponza akademskog slikara Josipa Trostmanna izniman je događaj, ne samo za Dubrovnik, već i za cijelu Hrvatsku.

Slkarstvo Josipa Trostmanna jest čudesno.