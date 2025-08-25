Vrtovi ružičastih snova Zorana Šimunovića

Akademski slikar iz Osijeka Zoran Šimunović (1984.), istaknuti je suvremeni hrvatski likovni umjetnik, svakako jedan od najzanimljivijih i najzapaženijih slikara današnjice, čest izlagač na samostalnim izložbama, ne samo u domovini, već i u Austriji, Mađarskoj, Sloveniji, Italiji, osvajajući značajna priznanja za svoje djelo.

Šimunović kontinuirano slika na velikim i vrlo velikim formatima platna u ulju, na kojima su u centru autorove stalne pozornosti izmjenjuju čudesni fragmenti sjećanja, na djetinjstvo, na odrastanje, na predmete koji su ga okruživali od igračaka (legendarna mi je mala žuta patkica), psi, zečevi, biljke, ptice do cvijeća, ali i riječi koje je začuo, glasovi.

28.8.2025. Šimunović se predstavlja s izborom iz svoga kompleksnog opusa pod naslovom Vrtovi ružičastih snova, u Opatiji, u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer.

Osobitost Šumunovićevih slika jest i njihov osebujni karakter jer na svima njima uočavamo nazočnost jednostavne ali i složene simbolike uz blage nijanse mističnosti, tajnovitosti, koja kao blaga prozirna paužina nježno prekriva njegove motive.

Svakako s njegovih slika klizi uvijek lagani dodir vedrog pogleda na svijeta, oblačići optimizma i to gledatelj osjeća jer pri susretu s Šimunovićevim sjećanjima, iznanada naviru vlastita, bujna i nezaustavljiva sjećanja i osjećanja, uspomene i sreća.

Izložba u Opatiji biti će otvorena do 28.9.2025.