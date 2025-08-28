Jedna od tema, koja se povremeno pojavljuje u inače zgusnutom rasporedu tvorbe niza ciklusa kod istaknutog suvremenog htrvatskog likovnog umjetnika , slikara Mladena Žunjića jest i motiv nastanka, najranijih struktura u svemiru, na planeti, bujanje silnih energetskih silnica, koje šikljaju nekontrolirano na sve strane.

Taj, sam početak stvaranja jest posebno zanimljiv Žunjiću.

Miješanje raznolikih slojeva, vreline i hladnoće, obilno i maleno, svjetlo i tamno, uznemireni su elementi započeli svoju igru, za koju se ne zna kada prestaje niti što će donijeti, osim promjene, izmjene svega što je postojalo.

Ciklus primarnih kreacija Mladena Žunjića bilježi precizno nekoliko misli o stvaranju, u bombastičnom i glasnom koloru, koji poput vulkana izbacuje sve više novih boja iz središta na površinu.

Riječ je o ciklusu ulja na platnu standardne veličine, 100 x 100 cm, format koji daje slikaru dovoljno prostora za prikaz njegovih zamisli.

Ciklus primarnih kreacija, ulju na platnu Mladena Žunjića, logično se uklapa u njegovu aktualnu produkciju, naglašavajući važnost kolora u stvaralaštvu.

Jak, pomalo i uznemirujući ciklus, neobuzdan, divlji.