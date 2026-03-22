Peter Weisz: Zapisi o umjetnosti

Peter Weisz, slikar, istaknuti je suvremeni međunarodni likovni umjetnik, ostvario je impresivno djelo u ulju, akrilu, crtežu, izlagao na gotovo svim kontinentima u cijenjenim izlagačkim prostorima.

I danas je aktivan i kao slikar i kao izlagač ali i kao organizator mnogih umjetničkih manifestacija koje su se održavale po cijelom svijetu.

Slikajući i razmišljajući o umjetnosti Peter Weisz je zapisao svoje misli.

„Umjetnik je uvijek iskren sa samim sobom, pa makar njegovo djelo propalo. To je ono što ga razlikuje od dobrog majstora.

Za umjetnika je najbitnije da ima svoje unutarnje iskustvo.

Pravi umjetnik u svojim djelima govori što je moguće manje o umjetnosti - jer njegovo djelo je kao i moralni čin - ima individualno značenje.

Samo onaj čovjek uspijeva da stvori veliko djelo - koji je sam po sebi vrjedniji od tog djela. To nužno ne znači je li on/ona dobar ili loš."

Weiszovo djelo nosi teški biljeg proživljene dramatične povijesti, teškoća i nepravdi, zločina i uništenja, zauvijek utkano u njegove osebujne slike posvećene patnji pojedinca i naroda.

Često na njegovim slikama prepoznajemo užasni i narastajući motiv straha, koji kulja iz čovjeka, preplavljujući sve oko njega, vrijeme i ljude.

Blagim, delikatnim kolorom, Peter Weisz je izrazio čvrsto vjerovanje kako zlo mora otići, kako će svjetost pobijediti, razbijajući crnilo, tamu i prekrivajući bijele površine, očaj i beznađe.

Opus Petera Weisza govori o nužnosti suživota i pravu na život svakog čovjeka i svake nacije.

Cjelokupni opus ovoga slikara posveta je teškim vremenima ali i slobodi pojedinca i naroda koja mora uslijeditika ali i ovi zapisi o umjetnosti, koji su se kontinuirano taložili kao iskustvo tijekom godina i desetljeća.