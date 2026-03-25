Space Night u TMNT-u

U sklopu projekta Pozdravi svemir*, Tehnički muzej Nikola Tesla u Zagrebu 27. i 28. ožujka organizira Space Night, dvodnevno događanje koje učenicima viših razreda osnovne škole približava astronomiju kroz praktične i interaktivne radionice.



U petak, 27. ožujka u 18 sati, u dvorištu Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Savska cesta 18 u Zagrebu, održat će se radionica „Postavi svoj teleskop". Nakon kraćeg uvodnog predavanja u kinodvorani, sudionici će se upoznati s osnovnim dijelovima teleskopa te uz stručno vodstvo naučiti kako ga pravilno postaviti i koristiti za promatranje noćnog neba. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, dio radionice održat će se u zatvorenom prostoru.

Program se nastavlja u subotu, 28. ožujka u 14 sati, radionicom „Postani dio Sunčevog sustava", u kojoj će polaznici aktivno sudjelovati u iscrtavanju orbita planeta i na zanimljiv način učiti o njihovim međusobnim odnosima te zakonitostima gibanja u Sunčevu sustavu. Obje radionice namijenjene su učenicima 6. i 7. razreda osnovne škole, a sudjelovanje je besplatno.