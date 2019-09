Pčele sve više nestaju zbog pesticida

Pčele oprašuju 60 posto opskrbe hranom, a kad bi nestale, došlo bi do ekonomske i prehrambene katastrofe, tvrdi Kenneth Eade, autor knjige "Bless the Bees: The Pending Extinction of our Pollinators and What You Can Do to Stop It".

Albert Einstein rekao je da su pčele indikatorska vrsta. Njihov gubitak mogao bi značiti da se suočavamo s masovnim izumiranjem, čega se biolozi danas boje, napominje

To bi bilo šesto masovno izumiranje u povijesti. Pčele su odgovorne za oprašivanje 60 posto svjetske opskrbe hranom i 90 posto svih cvjetnica. Bez njih bi se ljudi suočili s gladovanjem. Bez pčela došlo bi do prehrambene i ekonomske katastrofe na globalnoj razini.

"Od 1972. godine divlje pčele u SAD-u smanjile su se za 80 posto, a domaće pčele za 60 posto. Epidemija među pčelama naziva se poremećajem kolapsa kolonija", napominje autor te dodaje da su mogući uzroci paraziti, smanjenja obilnost i raznolikost divljih cvjetova, insekticidi i genetski modificirana hrana, koja stvara vlastite sintetičke pesticide, koji ubijaju pčele te druge vrste i njihova staništa.

Pčelarska praksa, poput uporabe antibiotika, prijevoza košnica na daleka mjesta za oprašivanje, hranjenje kukuruznim sirupom visoke fruktoze, kao i izloženost pčela elektromagnetskom zračenju, također bi mogli biti uzroci. Još se ne zna je li odgovoran neki od pojedinačnih uzroka ili njihova kombinacija.

"Nestajanje pčela i njihovih kolonija ne možemo zanemariti te treba raditi na istraživanjima koja bi pridonijela otkrivanju uzroka njihova izumiranja", zaključuje.