Predsjednik primio predstavnike udruge Prijatelji životinja

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je neki dan u Uredu predsjednika predstavnike udruge za zaštitu i prava životinja „Prijatelji životinja", predsjednika udruge Luku Omana i zamjenicu predsjednice Upravnog odbora Nikolinu Plenar Jeličić.

Tijekom razgovora predstavnici udruge podsjetili su na svoje dosadašnje aktivnosti i postignuća, među kojima su zabrana uzgoja životinja radi proizvodnje krzna te zabrana usmrćivanja životinja u skloništima. Posebno su zahvalili predsjedniku Milanoviću na podršci kampanji za potpunu zabranu bučne pirotehnike te ograničavanje svjetlosne pirotehnike samo na doček Nove godine te izrazili nadu da će zakonske izmjene kojima se to propisuje uskoro biti i usvojene.

Isto tako, informirali su Predsjednika Republike o aktualnim temama iz područja zaštite životinja i okoliša, kao i o inicijativama koje udruga provodi na nacionalnoj i europskoj razini s ciljem dobivanja institucionalne podrške. U razgovoru su tako upozorili na nužnost trajne zabrane štraparijade, natjecanja konja koje je iznimno okrutno prema tim životinjama; založili su se za zabranu pridnenih koća koje, kazali su, uzrokuju velike i često trajne štete za morski ekosustav jer ta vrsta ribolova uništava morsko dno; pozvali su na snažniju institucionalnu kontrolu i kazneno sankcioniranje ilegalne trgovine životinjama; izrazili su podršku inicijativi osnivanja Hrvatske rendžerske službe koja bi čuvala prirodu i životinje.

Predstavnici Udruge upozorili su i na plan izgradnje tzv. mega farme pilića u Sisku, koja bi, prema dostupnim podacima, mogla prouzročiti znatne ekološke i društvene štete zbog planirane obrade više od 200 milijuna pilića godišnje, što bi generiralo emisije ugljika usporedive s više od 200 tisuća automobila. Govoreći o svojim aktivnostima, istaknuli su i organizaciju ZeGeVege festivala održivog življenja koji se u Zagrebu održava svake godine, a koji je posljednje dvije godine održan pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike te su zahvalili predsjedniku Milanoviću na toj podršci.

Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika za ekonomiju Velibor Mačkić.