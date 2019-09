Palmino ulje odgovorno za gubitak šuma na Borneu

Proizvodnja palmina ulja krivac je za najmanje 39 posto gubitka šuma i bioraznolikog bogatstva otoka Bornea od 2000. do 2018., pokazuju podaci iz istraživanja provedenog u Indoneziji.

Podaci su objavljeni u vrijeme kada požari izazvani u svrhu krčenja šuma na Borneu i drugim dijelovima Indonezije šire smog diljem jugoistočne Azije i kvalitetu zraka spuštaju do razina opasnih po zdravlje u susjednom Singapuru i Maleziji.

Neki su uzgajivači optuženi da se koriste metodama krčenja i spaljivanja šuma kako bi dobili poljoprivredno zemljište za uzgoj palmina ulja. Odavna se industrija proizvodnje palmina ulja smatra krivcem za uništavanje prašuma na Borneu pri čemu su ugrožena staništa divljih vrsta kao što su orangutani i pigmejski slonovi.

Borneo, otok koji je u sastavu sultanata Brunej te država Indonezije i Malezije, a one dvije su veliki proizvođači palmina ulja, izgubio je 6,3 milijuna hektara šuma od 2000. do 2018., navodi Centar za za međunarodno istraživanje šuma (Center for International Forestry Research, CIFOR).

No ta brojka ne obuhvaća sve, kaže David Gaveau, klimatolog u CIFOR-u jer ona "ne uključuje sva šumska područja pogođena krčenjem šuma za razvoj poljoprivrede".

Industrija palmina ulja odgovorna je za gubitak 35 posto šuma na indonezijskom dijelu Bornea, odnosno za 46 posto u malezijskom.

Indonezija i Malezija proizvode oko 85 posto svog palminog ulja u svijetu, a ono se koristi u proizvodnji sapuna, ruža za usne pa sve do pizze i biodizela.

No ovi podaci ne uključuju nasade malih uzgajivača koji čine 40 posto svjetske proizvodnje palmina ulja, već su u obzir uzeti samo podaci industrije.

Gaveau je rekao da je preobrazba šuma u poljoprivredno zemljište usporila od 2012. zbog pada cijena palmina ulja u svijetu te indonezijske zabrane sadnje novih plantaža.

Tako je gubitak šuma u svrhu dobivanja zemljišta za uzgoj palmina ulja pao na 22 posto lani, u odnosu na 28,5 posto u 2017.

Malezijsko ministarstvo zaduženo za palmino ulje objavilo je da je prihvatilo politiku kojom će smanjiti uzgoj palminog ulja. Također planira prekinuti praksu prenamjene šuma u plantaže za uzgoj palmina ulja.

Indonezijsko ministarstvo za poljoprivredu odbilo je agenciji Reuters odgovoriti na pitanje o planiranim sljedećim potezima, a dužnosnici iz ministarstva zaduženog za šume još nisu odgovorili.