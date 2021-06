Pazite da se ne prejedete čipsa

Čips od krumpira jedna je od sedam namirnica koja uzrokuje debljanje, pokazala je studija objavljena u časopisu The New England Journal of Medicine.

Glavni pokazatelj da jedete previše čipsa jest osjećaj nadutosti i napuhnutosti, navodi anesteziologinja Liz Lehman, dodajući da će osobe koje jedu previše čipsa ove znakove najprije primijetiti na rukama, nogama i usnama. To se javlja zbog zadržavanja vode iz viška soli.

Naduto i napuhnuto se možete osjećati i zbog nakupljanja kilograma zbog prevelike konzumacije visokokaloričnog čipsa.

"Vrećice čipsa postaju sve veće i veće, a proizvođači znaju da je teško prestati jesti jednom kada otvorite vrećicu čipsa. Što više slanog, masnog čipsa pojedete, to ćete ga još više htjeti", objašnjava liječnica Leann Poston.

Koliko je čipsa previše?

Lehman navodi da je više od jedne porcije čipsa dnevno - previše. Jedna porcija čipsa podrazumijeva nešto manje od 30 grama, odnosno 18 komada čipsa.

No, čak i samo jedna porcija čipsa dnevno može biti previše. Liječnica i kirurginja Alexis Parcells kaže da ne biste trebali pojesti više od šake čipsa.

"Većina vrsta čipsa sadrže velike količine soli i ulja. Kao i svaka druga nezdrava hrana, i ova se može tolerirati u malim dozama. No, veće količine su nezdrave i vrlo brzo će dovesti do debljanja", pojasnila je.

Nadutost i napuhnutost zbog prekomjerne konzumacije čipsa javljaju se zbog prevelikog unosa natrija. Preporučeni iznos natrija je 2.300 miligrama dnevno, no većina Amerikanaca dnevno unosi oko 3.200 miligrama. Prosječna vrećica čipsa sadrži oko 660 miligrama natrija, što čini čak 29 posto preporučenog dnevnog unosa natrija.

Dugoročne posljedice

Većina nuspojava koje izaziva čips su dugoročne. Jedna od najgorih nuspojava koje su povezane s prekomjernom konzumacijom čipsa je visok krvni tlak.

Ostale dugoročne nuspojave mogu uključivati debljanje, poteškoće sa spavanjem, suhu kožu, bolest bubrega, glavobolje i upalu, navodi Eat this.

"Čips od krumpira nije zdrava hrana. Niske je nutritivne vrijednosti, ima visok udio natrija i često sadrže proupalne sastojke poput visoko prerađenih biljnih ulja, što može dovesti do razvoja zdravstvene disfunkcije i bolesti", objašnjava nutricionistica Sheri Vettel.

Umjesto čipsa od krumpira možete konzumirati neke zdravije varijante kao što su čips od pečenog povrća ili čips od jabuka. Ove grickalice sadrže manje soli, kalorija i masnoća nego prženi čips.