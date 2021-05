Evo zašto ne možete izgubiti višak kila...

Višak kilograma stalan je problem većine ljudi - u zapadnom svijetu jede se sve lošije, na meniju je obično nezdrava hrana tako da nije ni čudo da imaju probleme. Recimo, jedna od najčešćih problema

izbjegavanje samo jedne namirnice bi vam moglo pomoći da izgubite nekoliko kilograma. Naime, znanstvenici su ustanovili da je čips od krumpira izravno povezan s debljanjem.

Studija objavljena u časopisu New England Journal of Medicine otkrila je da je čips prvi na popisu hrane koja uzrokuje debljanje u četverogodišnjem razdoblju.

U istraživanju je sudjelovalo 120.000 ispitanika koje su istraživači pratili tijekom četiri godine.Ispitanici su u ovom razdoblju dobili oko 1,5 kilogram, a povećanje težine bilo je izravno pvoezano s konzumacijom čipsa, koji je uzrokovao nakupljanje oko 8000 dodatnih grama.

>> 5 najboljih prirodnih napitaka za mršavljenje >>

Zašto čips uzrokuje debljanje?

"Kao i mnoge druge grickalice, čips je izuzetno kaloričan, osobito ako ljudi često jedu velike porcije čipsa", pojašnjava nutricionistica Lauren Manaker.

No, velika količina kalorija nije jedini razlog zašto se debljate zbog čipsa. Problem predstavlja i to što kada jedu čips, ljudi se obično ne zaustave na samo jednoj porciji.

"Jedna porcija čipsa podrazumijeva oko 30 grama odnosno 18 komada čipsa. Kao nutricionistica, rijetko kada sam vidjela da se ljudi zaustave na toj količini, osobito ako jedu obiteljska pakiranja čipsa koja dolaze u velikim vrećicama. Čips je jedna od namirnica koju jedemo bez da razmišljamo o tome koliko smo pojeli, a to u konačnici dovodi do debljanja", objašnjava Manaker za Eat this.

>> Najgluplji savjeti za mršavljenje >>

Dodatni problem prestavlja i to što pojedine osobe uz čips jedu i neku vrstu umaka koji su najčešće jako kalorični. To također dovodi do nakupljanja dodatnih kilograma.