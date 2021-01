Par stereotipa o starenju

Starenje je biološki proces koji čovjek i dalje ne može, ma koliko želio, preokrenuti u svoju korist... tako da ne čudi što se neke stvari uzimaju zdravo za gotovo, a zapravo nisu takve.

Tako, primjerice, svi misle da su normalne pojave smanjenje kognitivnih sposobnosti, no nisu nužno točni.

Naime testovi su pokazali da što više fizičke aktivnosti i mentalne stimulacije tražimo i primamo, bez obzira na dob, naš će mozak bolje funkcionirati. Pogledajte koji se stereotipi vežu za starenje, a jednostavno nisu istiniti.

Manje razvijena društva bolje tretiraju starije - to nije nužno istina. Zapravo se pokazalo da kulture sa surovom klimom ili težim životnim uvjetima slabije skrbe za starije. Korisnost starije osobe igra ključnu ulogu kao i status civilizacije. Studije su pokazale da stariji Amerikanci iz 18. stoljeća nisu imali puno bolji tretman od onih koji žive sada.

Samo mladi imaju stereotipe o starijim osobama - ponekad mediji, a posebice filmovi podupiru razne stereotipe, kojih nisu pošteđeni ni stariji. Studije su pokazale da postoji veza između količine gledanja televizije i stavova: što više starije osobe gledaju tv imaju lošije mišljenje o grupi kojoj pripadaju. Stereotip o senilnom starcu više je prihvaćen od strane starijih nego mlađih. No činjenica je da što se manje stariji prepuste takvim vjerovanjima, njihova vlastita memorija bit će bolja.

Samoubojstvo starijih uvijek se gleda u negativnom svjetlu - zapadna kultura cijeni dug život bez obzira ako on i ne pruža neku nadu umirućoj osobi. I dok se samoubojstvo gleda kao loša stvar, starija osoba pri kraju svog života koja je osamljena, bolesna ili siromašna može imati drugačiji pogled na to. Stope samoubojstava i pogledi na ovu praksu variraju diljem svijeta. Mađarska i Finska imaju najveću stopu, dok Meksiko i Nizozemska relativno nisku. Japanci nikad nisu osuđivali ovaj čin, posebice ako se radi o pitanju časti. Eskimi s Aljaske, Kanade i Grenlanda uvijek su gledali s odobrenjem na samoubojstvo starijih.

Stariji trebaju prepustiti odluke mlađima - u umovima mnogih ljudi prevladava mišljenje da kad netko prijeđe 60-tu više nije sposoban donositi vlastite odluke. I dok možda postoje takvi slučajevi, posebice kada su posrijedi neke bolesti, većina starijih osoba preferira autonomiju. Studije su pokazale da kada se starijim osobama oduzme mogućnost odluke o vlastitim pravima, imat će i manje koristi od tih prava. To nije iznenađenje: bilo koja grupa kojoj se oduzme mogućnost donošenja odluka koje utječu nju, izgledno će se osjećati otuđeno i nezadovoljno. Starije osobe nisu drugačije.

Svi stari ljudi su isti - stereotip koji se pojavljuje u mnogim kulturama. No mnogi ljudi ostaju relativno isti tijekom života. Vjerovanja se mogu promijeniti, ali osobnost ostaje uglavnom konstantna. I dok je starije osobe lako utrpati u jednu kategoriju, ako pogledamo ljude oko sebe vidjet ćemo mnoge razlike. Teško je onda vjerovati da će svi ti ljudi postati jednaki kada napune 65 godina ili više. Predrasude podupire vjerovanje da su svi stariji ljudi bespomoćna djeca. Istina je da fizička mobilnost opada s godinama, kao i sposobnost da se ostane potpuno neovisan. No ako sada ne volite neke stvari, vjerojatno ih nećete voljeti ni kada budete stariji, bez obzira na to što ćete možda na njih biti prisiljeni.