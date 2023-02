Par simptoma anksioznosti koje bi trebali znati

Anksioznost ima puno lica i bilo bi dobro da znate sve simptome, kako bi mogli na vrijeme reagirati iako vam se na prvu ne čini da vam je nešto... a zapravo jest.

Anksioznost se može manifestirati na bezbroj načina, od kojih mnogih nismo niti svjesni. Kako donosi WebMD, ovi suptilni znakovi anksioznosti vjerojatno ne rastu do razine poremećaja, ali mogu ometati naše živote na mnogo različitih načina od kojih nijedan nije ugodan.

"Prije mnogo godina, razgovarao sam s kolegicom na poslu koja je primijetila da imam dosta izraženu socijalnu anksioznost koju sam dobro skrivao. Osjetio sam fizičku nelagodu kad je to rekla, ali sam odmah znao da je vidjela pravu istinu. Mnogi od nas radije ne misle o sebi da su anksiozni jer to smatraju određenom vrstom slabosti ili osobnog neuspjeha. Međutim, sasvim je normalno da se svi povremeno osjećamo anksiozno. Što češće uspijemo prepoznati anksioznost kod sebe, to ćemo lakše spriječiti da kontrolira naše živote na načine kojih nismo niti svjesni'', upozorio je klinički psiholog Seth J. Gillihan.

Ukratko, postoji nekoliko suptilnih znakova na koje treba obratiti posebnu pažnju, a evo koji:

Za početak, anksiozni ljudi često piju u društu, vjerovali ili ne, no istovremeno se stalno ispričavaju drugim ljudima. U to, prilično su picajzlasti - stalno planiraju unaprijed, uvijek su zaposleni, sve završavaju na vrijeme ili prije roka, ali jednako tako izbjegavaju rizike i spontanost.

Fizička napetost im je za dobro jutro, ne mogu se osloniti na druge ljude, a zato i odgađaju obaveze ili dogovore kako se ne dogodilo nešto što ne mogu kontrolirati.

Ako ste se prepoznali u ovim stvarima, vrijeme je za posjet psihologu, a u ozbiljnijem slučaju i psihijatru... ukratko, pripazite na ove simptome....