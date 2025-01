Par obaveznih namirnica za zdravo srce

Konzumiranjem određenih namirnica možemo brinuti o zdravlju i podupirati ga. Kada je u pitanju zdravlje srca, pravilna prehrana vrlo je važna. Postoji mnogo namirnica koje mogu poboljšati zdravlje srca, ali ponekad je korisno imati kraću listu namirnica koje je lako upamtiti.

Nutricionistice Patricia Bannan i Leslie Bonci za Eating Well izdvojile su šest vrsta najboljih namirnica koje možete konzumirati za zdravlje srca. U nastavku donosimo što se sve nalazi na njihovom popisu.

Cjelovite žitarice - ako žudite za ugljikohidratima, birajte one napravljene od 100 posto cjelovitih žitarica, slažu se nutricionistice. Cjelovite žitarice zadržavaju hranjive slojeve zrna - mekinje, klicu i endosperm - pa su bogate vlaknima i antioksidansima, piše Eating Well. Ako biste trebali odabrati samo jednu žitaricu za zdravlje srca, neka to bude zobena kaša. Prirodno sadrži beta-glukan, vlakno koje snižava kolesterol. Osim toga, zamjena bijelog kruha ili jaja zobenom kašom može smanjiti rizik od moždanog udara.

Lisnato povrće - lisnato povrće još je jedna izvrsna namirnica bogata antioksidansima i kalijem, tvrdi nutricionistica Leslie Bonci. Dodaje kako je povrće poput špinata i blitve puno kalija, koji pomaže u regulaciji krvnog tlaka, te nitrata koji poboljšavaju funkciju krvnih žila. Osim toga, mnoge vrste lisnatog povrća bogate su magnezijem i vlaknima, što je povezano s poboljšanim zdravljem srca, ističe Bonsi. Također, lisnato povrće sadrži vitamine C i K, niskokalorično je i često vrlo pristupačno.

Mahunarke - kako piše Eating Well, Bannan i Bonci jednoglasno se slažu da su mahunarke nutritivna sila zahvaljujući topljivim vlaknima koja snižavaju kolesterol. Studije su pokazale da ljudi koji redovito konzumiraju mahunarke, imaju manji rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Maslinovo ulje - ako još ne koristite maslinovo ulje u kuhinji, možda je pravo vrijeme da počnete. Ova osnovna namirnica mediteranske prehrane bogata je mononezasićenim masnoćama i antioksidansima, koji smanjuju upale i snižavaju LDL kolesterol. Maslinovo je ulje izuzetno svestrano. Koristite ga kao osnovu za salatne preljeve, marinade ili prelijte pečeno povrće. Tijekom hladnijih mjeseci dodajte ga u juhe i variva za blagotvorne učinke na zdravlje srca.

Masna riba - vrste masne ribe poput lososa, skuše, sardina i tune iz konzerve sadrže omega-3 masne kiseline koje podržavaju zdravlje srca. "Omega-3 masne kiseline smanjuju upale, snižavaju krvni tlak i trigliceride, ključne sastojke za optimalno zdravlje kardiovaskularnog sustava", ističe Bannan.

Proizvodi od soje - bilo da je riječ o tofuu, edamameu ili sojinom mlijeku, proizvodi od soje odličan su dodatak kuhinji. Bogati su visokokvalitetnim proteinima i izoflavonima koji podržavaju zdravlje srca, piše Eating Well. Proizvode od soje možete koristiti u različitim prehrambenim kombinacijama, a čak i piti sojino mlijeko koje možete zamijeniti kravljim koje pijete u kavi.

Dakle, ovdje imate sva tri obroka, krenite! ;)