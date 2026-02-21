Par detalja o jutarnjoj kavi

Kava je svugdje oko nas, barem nam se tako čini - uvijek se govori o njoj, a vrlo vjerojatno i ovaj članak čitate sa šalicom kave u ruci, zar ne? Kava je najpopularniji napitak diljem svijeta i to s razlogom.

Glavni biološki aktivni sastojci kave su kofein i antioksidansi. Kofein je najčešće korišten psihoaktivni sastojak. Djeluje kao stimulans, blokirajući adenozin, kemijski spoj koji naše tijelo koristi kako bi se uspavalo. U tome je tajna razbuđujućeg učinka kave.

Ljudi različito reagiraju na kofein. Neki su potpuno imuni na njega, drugima godi u određenoj količini - šalica, dvije ili tri, dok ga treći uopće ne podnose. Kod ovih posljednjih organizam ne može probaviti kofein, što može biti opasno.

Ljudi koji redovito piju kavu razvit će umjerenu ovisnost o kofeinu zbog čega bez šalice ovog napitka neće moći početi dan. Osim kemijskog sastava, tu je i opojni miris kave.

Kao što smo spomenuli, kava obiluje antioksidansima, molekulama koje pomažu tijelu da se riješi otpada nastalog stvaranjem i potrošnjom energije kojom održava metaboličke procese te sanira oštećenja na stanicama.

​​Antioksidansi imaju antikancerogeni učinak, što je potvrdila studija provedena na štakorima i objavljena na portalu posvećenom znanosti SpringerLink. Također, snižavaju rizik od Parkinsonove bolesti, različitih vrsta demencije i dijabetesa tipa2. Najzdravije je piti crnu, nezaslađenu kavu, naravno u umjerenim količinama.

Sve ostalo stvarno nije zdravo za vas... osim toga, možete se udebljati od kave, jer ako prečesto pijete neke kave s ovim ili onim, one imaju i po 400/500 kalorija po šalici...