Hranom do boljeg izgleda

Svi cijelo vrijeme govore kako žele biti mršavi, a uz to željeli biti i zdravi i lijepi... i nekad nam se to čini kao nemoguća misija... no, je li tome stvarno tako?

Naime, na izgled možete utjecati pomoću hrane koju jedete. Dodavanje nekoliko korisnih namirnica u vašu prehranu lak je, praktičan i jeftin način poboljšanja izgleda.

Cikla - sadrži betain, a radi se o bioaktivnom agensu koji pomaže razgradnju masti. Njezin sok također sadrži vrstu klora koji pomaže rad probave na isti način. Čisti sok od cikle možda nekima neće odgovarati, stoga ga možete koristiti i kao začin. Dodajte žlicu ili dvije salatama, pečenjima itd.

Guava - ovo voće bogato je antioksidansima koji utječu na slobodne radikale, koji su pak odgovorni za oštećenja kože i prerano starenje. Ne morate ga ni jesti ukoliko vam ne odgovara okus - samo ga stisnite i utrljajte sok u lice. Guava je također bogata vitaminom C, a sadrži ga pet puta više od naranče.

Jaja - ovaj brzi izvor energije bogat je željezom koje sprječava ispadanje kose, te također sumporom, koji kosu čini mekanom i sjajnom.

Puretina - nemojte zanemariti važnost zdravlja noktiju. No postoje dobre vijesti: prilično je lako imati lijepe nokte. Samo se trebate pobrinuti da a) unosite dovoljno tekućine kroz prehranu, te b) unosite dovoljno proteina. To naravno ne znači da konstantno trebate jesti odreske. Raznolika prehrana koja sadrži mnogo voća i povrća, posebice svijetlih boja, ključna je za održavanje dobrog izgleda. Za početak nije loša kombinacija juhe od puretine, jer u jednom ukusnom obroku unosite i tekućinu i proteine.

Ulje od sjemenki grožđa - ovo novo moderno ulje, odlično je za salate ili talijanski kruh. Koristi se u kozmetici kao omekšivač kože, ali također je bogato vitaminom E, koji reducira pojavu bora. Koristite ga kao i maslinovo ulje. Ima pristojnu točku dimljenja, stoga možete i pržiti na njemu, ili ga koristiti kao začin za salate i marinade.

Stoga, pazite što imate u svom tanjuru ;)