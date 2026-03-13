Tri dodatka prehrani koje je korisno početi uzimati nakon 40. godine

Ulaskom u četrdesete mnogi ljudi počinju primjećivati promjene u tijelu. Metabolizam se usporava, razina energije može opasti, a tijelo se sporije oporavlja nakon fizičkog napora. Iako uravnotežena prehrana ostaje najvažniji temelj zdravlja, određeni dodaci prehrani mogu pomoći u održavanju vitalnosti i prevenciji nekih zdravstvenih problema koji se češće javljaju s godinama. Stručnjaci često ističu tri dodatka koja mogu biti posebno korisna nakon 40. godine: vitamin D, omega-3 masne kiseline i magnezij.

1. Vitamin D - za kosti i imunitet

Vitamin D ima ključnu ulogu u održavanju zdravih kostiju jer pomaže tijelu da apsorbira kalcij. Nakon 40. godine povećava se rizik od smanjenja gustoće kostiju, posebno kod žena. Nedostatak vitamina D također može utjecati na imunitet, raspoloženje i opću razinu energije.

Iako ga tijelo može proizvoditi izlaganjem sunčevoj svjetlosti, mnogi odrasli ne dobivaju dovoljno vitamina D zbog rada u zatvorenim prostorima ili nedovoljnog boravka na suncu. Zato dodatak vitamina D može pomoći u održavanju optimalne razine, osobito tijekom jeseni i zime.

2. Omega-3 masne kiseline - za srce i mozak

Omega-3 masne kiseline, koje se najčešće nalaze u ribljem ulju, poznate su po svom pozitivnom učinku na zdravlje srca i mozga. Nakon 40. godine povećava se rizik od kardiovaskularnih bolesti, pa je održavanje zdravog krvnog tlaka i razine kolesterola iznimno važno.

Omega-3 masne kiseline pomažu u smanjenju upalnih procesa u tijelu, podržavaju zdravlje krvnih žila i mogu imati pozitivan učinak na kognitivne funkcije poput pamćenja i koncentracije. Također mogu pridonijeti zdravlju zglobova, što je posebno važno za osobe koje žele ostati fizički aktivne u srednjoj dobi.

3. Magnezij - za energiju i mišiće

Magnezij je mineral koji sudjeluje u više od 300 biokemijskih procesa u tijelu. On pomaže u održavanju normalne funkcije mišića i živčanog sustava te doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti.

Kako starimo, mnogi ljudi unose manje magnezija nego što im je potrebno, što može dovesti do grčeva u mišićima, lošijeg sna ili povećane razine stresa. Dodatak magnezija može pomoći u opuštanju mišića, poboljšanju kvalitete sna i održavanju stabilne razine energije tijekom dana.

Na kraju, dodaci prehrani ne mogu zamijeniti zdravu prehranu, ali mogu biti koristan dodatak uravnoteženom načinu života. Nakon 40. godine vitamin D, omega-3 masne kiseline i magnezij mogu pomoći u očuvanju zdravlja kostiju, srca, mozga i mišića. Prije početka uzimanja bilo kojeg dodatka preporučuje se savjetovanje s liječnikom ili nutricionistom kako bi se odredila odgovarajuća doza i osiguralo da dodatak odgovara individualnim potrebama.