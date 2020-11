Pandemija utjecala na naše šoping navike

Svi građani posjećuju trgovačke (shopping) centre. Možemo to tako ustvrditi jer je istraživanje pokazalo kako, manje ili više učestalo, u trgovačkim centrima kupuje 98,7% naših građana. Pri tome ih približno podjednak broj to čini nekoliko puta tjedno (33,9%) i nekoliko puta mjesečno (30,1%).

Čak 12,9% građana trgovačke centre posjećuje svakodnevno, a daljnjih 10,8% građana to čini isključivo vikendom. Na mjesečnoj razini ili rjeđe u trgovačkim centrima kupuje 11% građana, a da u ovim objektima nikada ne kupuje tvrdi 1,3% ispitanih građana.

Hrana i kućne potrepštine glavne su kategorije koje se kupuju u trgovačkim centrima - to kao svoj odgovor što najčešće kupuju u trgovačkim centrima navodi čak 69% građana. Nešto više od jedne četvrtine građana (26,4%) kupuje odjeću i obuću, dok mali broj (3,2%) u trgovačkim centrima kupuje tehničku robu. Usluge dostupne u trgovačkim centrima, poput frizera, kozmetičara i slično koriste se jako rijetko.

Epidemiološka situacija jako je utjecala na učestalost posjeta trgovačkim centrima jer više od polovice (52,9%) ispitanih građana navodi kako sada rjeđe odlaze u trgovačke centre, a da ove objekte posjećuju jednako kao i prije pandemije ističe 46% njih.

Kako se bliži sezona darivanja, građane smo u sklopu ankete upitali planiraju li kupnju božićnih poklona i u kojem iznosu. Ukupno 78,1% hrvatskih građana na to je pitanje odgovorilo potvrdno te će svoje najbliže i ove godine razveseliti poklonima.

Pritom će do 200 kuna za tu svrhu potrošiti 27,8% ispitanih građana, dok će do 500 kuna za tu svrhu potrošiti njih 31%. Kako raste iznos, tako pada udio građana, pa slijedom toga trenda imamo pokazatelje kako za kupnju božićnih poklona do 1.000 kuna planira potrošiti 13,3% anketiranih, a više od 1.000 kuna njih 6,1%. Pritom treba naglasiti kako su planirani iznosi potrošnje na razini prošle godine te ne primjećujemo osjetnije oscilacije.

Kada su upitani hoće li potrošiti više ili manje u odnosu na prethodnu godinu, većina ispitanika, njih 62,6% navodi da će potrošiti jednak iznos. Gotovo jednak rezultat dobiven je i lani (61,2%).

S druge strane, u odnosu na prošlu godinu vidi se povećanje broja onih koji će potrošiti manje te smanjenje udjela onih koji će potrošiti više. Naime, manje će potrošiti 33,5% ispitanika (lani je takvih bilo 22,9%), a da će na kupnju božićnih poklona potrošiti više u odnosu na prošlu godinu navodi njih 3,9% (u prošlogodišnjem istraživanju takvih je bilo 15,9%).

Istraživanje su tijekom listopada 2020. godine proveli Ja TRGOVAC magazin i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 16 godina.

U sklopu istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.