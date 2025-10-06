Pametne inovacije i suradnja za održivi razvoj regija

U Izoli je od 15. do 17. rujna održan 10. Tjedan mediteranske obale i makroregionalnih strategija, koji je okupio predstavnike svih četiriju europskih makroregionalnih strategija. Kroz tri dana konferencije sudionici su raspravljali o zajedničkim izazovima i prilikama, a događaj je još jednom potvrdio važnost transnacionalne suradnje i pokazao kako makroregionalne strategije donose konkretne rezultate za regije i njihove građane.

Jedna od ključnih tema bila je kohezijska politika EU nakon 2027. godine, pri čemu je naglašena potreba snažnijeg povezivanja s makroregionalnim prioritetima kako bi se povećao učinak ulaganja Europske unije, posebno uz uključivanje zemalja kandidatkinja. Sudionici su istaknuli i da makroregionalne strategije imaju važnu ulogu u procesu proširenja EU jer nude platformu za zajednički rad država članica i kandidatkinja, jačaju povjerenje, ubrzavaju usklađivanje s europskim politikama i otvaraju prostor za dugoročne mreže suradnje.

Veliki naglasak stavljen je na klimatsku otpornost, gdje su predstavljeni primjeri dobrih praksi iz Podunavlja, Crnog mora i Mediterana. Posebno su istaknuti projekti vezani uz smanjenje rizika od poplava te zaštitu osjetljivih ekosustava poput močvara i solana, uz korištenje zaključaka s europske i UN-ove konferencije o oceanima u Nici 2024. godine. U tom kontekstu, važnom se pokazala i tema ekološke povezanosti, odnosno uspostave ekoloških koridora koji povezuju zaštićena područja te čine dio prostornih i razvojnih planova na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Snažnu vidljivost dobio je projekt SMART ERA, koji pokazuje kako inovacije i uključivanje zajednice mogu doprinijeti transformaciji ruralnih područja. Predstavili su je koordinatori 4. stupa Strategije EU za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) - Održivi turizam - iz Hrvatske.

Osim uvođenja digitalnih alata i novih tehnologija, naglašeno je da se radi o participativnom pristupu koji poboljšava kvalitetu života građana i otvara okvir za razvoj poduzetništva. Šest regija već testira metodologiju, a uskoro će se otvoriti poziv za četiri nove koje žele primijeniti Smart Innovation Package.

U novom Akcijskom planu EUSAIR-a pametna ruralna područja zauzimaju važno mjesto. Ona su uključena u sve tri glavne teme: Zelena i digitalna tranzicija turizma i kulturne baštine, Vještine i znanja za budućnost te Zeleni turizam.

Posebna pažnja posvećena je i plavoj ekonomiji, a kroz projekte poput GROWTH4BLUE i Blue Bioeconomy Foruma istaknuta je važnost jačanja mreže znanja, obrazovanja i istraživanja, usklađivanja politika te poticanja zajedničkih ulaganja. Sudionici su se složili da je za ubrzanje razvoja potrebna uspostava regionalne usluge podrške inovacijama, uključujući praktični „starter paket" koji bi pomogao u provjeri ideja, testiranju i savjetovanju o financiranju.

Svoj doprinos dali su i mladi sudionici iz sve četiri makroregije, koji su naglasili važnost poticanja poduzetničkog potencijala mladih u Europi. Predložili su bolji pristup financiranju, mentorsku podršku, umrežavanje s donositeljima odluka i razvoj prostora za inovacije.

Zaključak sudionika konferencije je kako je samo kroz zajednički rad i jačanje suradnje preko granica moguće graditi otpornije, održive i konkurentne regije te stvoriti rezultate koje nijedna zemlja ne bi mogla postići sama.