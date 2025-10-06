Otrežnjenje u gradu "injekcije za mršavljenje"

U danskom priobalnom gradu Kalundborgu kojeg zovu i „Novo-gradom", terapeutkinja Heidi Thron Rune naviknula se na građevinsku buku. Posvuda niču novi pogoni kako bi se zadovoljila potražnja za injekcijom za mršavljenje Wegovy farmaceutske tvrtke Novo Nordisk. No, otkako je ta za dansko gospodarstvo ključna kompanija najavila da će samo na domaćem tržištu ukinuti oko 5000 radnih mjesta, širi se nova zabrinutost. „Mislim da sad svi zadržavaju dah", kaže zamjenica gradonačelnika Kalundborga, Tina Beck-Nilsson u izjavi za Reuters.

Prošle godine Wegovy je od svog proizvođača napravio najvrjedniju kompaniju u Europi. No otad su oštra konkurencija američkog rivala Eli Lillyja i sve veći broj kopija usporili prodaju. Burzovna vrijednost Novo Nordiska pala je za više od 400 milijardi dolara. „Još ne znamo kako će se to odraziti na Kalundborg", kaže Beck-Nilsson. Tamo je kriza i u tržištu nekretnina jer su mnogi vlasnici kuće pretvorili u smještaj za građevinare. „Ono što me brine jest što će se dogoditi kad završi građevinska faza Novoa. Hoće li to onda biti kuće duhova?"

Novo Nordisk nije Nokia

Novo Nordisk i dalje je oslonac danskog gospodarstva, koje raste brže od većine država eurozone. No kraj ubrzanog rasta kompanije ostavlja traga. U najbolja vremena tržišna vrijednost Novoa bila je veća od ukupne gospodarske proizvodnje Danske.

Središnja banka Danske u srijedu je smanjila prognoze rasta za razdoblje od 2025. do 2027., objašnjavajući to, uz američke carine, i "slabijim rastom farmaceutskog sektora". Za ovu godinu očekuje tek 2-postotni rast BDP-a, dok je u ožujku predviđala 3,6 posto. Za Novo je godina prošla u znaku slabije prodaje, upozorenja na pad dobiti i promjene na vrhu kompanije. Globalno, tvrtka planira ukinuti oko 9000 radnih mjesta.

Stručnjaci ipak vjeruju kako će dansko gospodarstvo podnijeti rezove. „Riječ je o velikom prilagođavanju, ali ono dolazi nakon razdoblja u kojem je Novo Nordisk bilježio snažan rast zaposlenosti", kaže glavni ekonomist Danske gospodarske komore Tore Stramer. Rezovi bi broj zaposlenih vratili na razinu iz 2024.

Las Olsen, glavni ekonomist Danske Banke tvrdi kako se tu neće dogoditi „Nokia-moment" - aluzija na proizvođača mobitela koji je bio glavni oslonac gospodarstva čitave Finske. „Ne vidimo znakove kako Novo Nordisk potkopava konkurentnost ostatka gospodarstva", kaže ekonomist. Vlada je također tvrdi kako nema takve opasnosti, podsjećajući na druge velike kompanije u zemlji, poput proizvođača igračaka Lego, pivovare Carlsberg i brodarskog diva Maerska.

Kuća sad i previše

Kalundborg je središte proizvodnog carstva Novo Nordiska. U gradu s 16.500 stanovnika kompanija zapošljava oko 5500 ljudi. Ondje se proizvodi polovica svjetskog inzulina, kao i semaglutid - aktivna tvar Wegovyja i srodnog preparata Ozempica. Između 2021. i 2024. Novo je u proširenje proizvodnje u Kalundborgu uložio gotovo deset milijardi dolara i obećao 1250 novih radnih mjesta. Plaće su porasle iznad danskog prosjeka, a otvoreni su i novi restorani i kafići. „Mnogi ljudi u Kalundborgu sada samo čekaju", kaže lokalni agent za nekretnine Thomas Ziegler Jensen.

Nekima u Kalundborgu ipak odgovara sporiji ritam. „Mislim da će se, ako Novo na kratko prestane zapošljavati, obradovati neka druga poduzeća u našem gradu, jer nam nedostaje radne snage", kaže gradonačelnik Martin Damm. Vjeruje da će posljedice biti kratkoročne. „Novo je trenutačno pred izazovima, ali s vremenom će širiti prisutnost u Kalundborgu", uvjeren je. „Grade nove tvornice i ne vjerujem da će ih, kad budu gotove, ostaviti praznima." Terapeutkinja Rune u međuvremenu se veseli što će biti više tišine. Građevinska buka počinje svako jutro u sedam. „To je velika muka", priznaje.