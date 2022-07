Pakiranje za (pametne) početnike

Putovanje treba biti doživljaj - treba uživati, guštati u samom putovanju, stizanju na odmor, puštanje mozga na pašu... no, obično to baš ne ide tako kao što smo zamislili. Stvaranje liste, pranje odjeće, peglanje, pakiranje kofera, sve to može biti puno posla i to taman kada biste se trebali najviše veseliti i opuštati.

Ako je i vama već dosta prenatrpanih kofera ili živciranja zbog pakiranja, donosimo nekoliko trikova kako se brzo spakirati i ići na putovanje bez stresa.

Čime putujete? - kada tražite načine kako se brzo spakirati bilo bi dobro znati kojim prijevoznim sredstvom putujete. Razlog tomu je informacija koliko velik kofer možete imati. Tako primjerice u zrakoplovu postoji točno određena veličina torbe koju možete ponijeti sa sobom, a slično je i u autobusima. Kod putovanja zrakoplovom pripazite i na to da tekućine poput šampona nisu previše velike. Ako putujete s više ljudi, dobro provjerite stanu li svi koferi i torbe s vama u automobil.

Kako se brzo spakirati? - da biste otišli na putovanje bez stresa prvo trebate napraviti nekoliko stvari po kući i prije nego krenete s pakiranjem. Za početak odvojite odjeću i stvari koje ćete nositi i provjerite je li sve čitavo i čisto. Odnosno, provjerite je li spremno da ide s vama. Prije nego uopće i dođete do kofera pripremite odjeću koja će u njega ići. Nakon toga pronađite kofer, očistite ga ako je potrebno, a onda ga pripremite za pakiranje.

Napravite listu - brojni stručnjaci koji se bave čišćenjem prostora uvijek će vam savjetovati da radite liste. U ovom slučaju bi bilo dobro napraviti listu stvari koje nosite na putovanje. Međutim, nemojte samo nabrojiti baš sve što trebate ponijeti već nabrajajte stvari po kategorijama. Kod izrade liste budite realni i uzmite u obzir koliko dugo ćete zapravo biti na putovanju. Listu možete raditi i tako da si točno napišete što očekujete da će vam biti potrebno za svaki dan putovanja.

Pripremite kofer - prva stvar po pitanju kofera je da ga očistite od prašine ili drugih prljavština ako ih ima. Ne možete čiste stvari staviti u prljav kovčeg. Kad se pitate kako se brzo spakirati najlakše će vam biti da unaprijed pripremite mjesto gdje će što stajati. Nije loše niti unaprijed razmišljati o tome kada ćete nešto izvlačiti pa onda to tako složiti kronološki jedno na drugo.

Sa sobom samo najvažnije - u ruksaku ili torbi koju nosite uz sebe spakirajte samo najvažnije stvari. Mnogima ručna prtljaga bude izlika za dodati one stvari koje nisu stale u kofer. Ako napravite dobru listu, ovo se ne bi smjelo dogoditi. Kod pakiranja ručne prtljage ponesite samo ono što vam je zaista potrebno da bude "pod rukom". Što se tiče hrane i pića ponovno uzmite u obzir koliko je dugačko putovanje i koliko vam je zapravo toga potrebno.

Slaganje odjeće - kod slaganja odjeće u kofer razmišljajte o tome što će se jako, a što manje zgužvati. Stručnjaci u pospremanju tvrde da je najbolje da odjeću ne slažete kao u ormaru, na crte i jednu na drugu. Smatraju da je najbolji način za izbjeći crte od gužvanja taj da odjeću narolate jedan po jedan komad. Osim što će se manje gužvati, zauzima manje mjesta.