Drago kamenje liječi i uljepšava - svaki mjesec ima svoj kamen

POGLEDAJTE GALERIJU - Budite sretni uz pomoć dragog i poludragog kamenja; saznajte koji je vaš prema mjesecu rođenja

Drago kamenje
Drago kamenje (Shutterstock)
Drago i poludrago kamenje danas je prije svega popularno kroz nakit, ali je odavno poznato njihovo svojstvo da djeluju protiv lošeg raspoloženja i bolesti te promiču mir, samopouzdanje i sreću.

Svaki mjesec u godini ima kamen koji u tom razdoblju najviše utječe pa tako ovisno o mjesecu rođenja požete saznati koji je kamen idealan baš za vas (tablica na dnu):

Aleksandrit
Zadužen za obnavljanje i regeneraciju. Donosi ljubav, radost i sreću.

Ametist
Otklanja depresiju, promiče mir, spokoj, i duhovnost. Pomaže kod ovisnosti i stresa.

Akvamarin
Po boljšava vid, zaoštrava um, umiruje i pojašnjava emocije.

Citrin
Podupire probavu te mentalne i intelektualne funkcije. Pojačava samopoštovanje i energiju. Balansira i odbacuje negativnu energiju.

Dijamant
Manifestira izobilje. Pojačava svojstva drugih kamenja pa bi se trebao koristiti u paru.

Smaragd
Kamen uma. Poboljšava pamćenje, potiče jasno i brzo razmišljanje, te ispravno djelovanje.

Granat
Balansira vašu prirodnu energiju. Visoko zaštitni kamen. Povećava samopouzdanje i sigurnost.

Krvavi kamen
Potiče ozdravljenje, posebno kada je bolest povezana s krvi. Povećava hrabrost i milosrdnost.

Mjesečev kamen
Koristan u psihičkom radu. Otvara duh ženstvenoj strani. Privlači ljubav i pomaže u međuljudskim odnosima.

Opal
Budi i pomaže razumijevanju intuicije i misticizma. Potiče življenje s osjećajem, akcijom i odanošću. Koristan za vid i za vrijeme porođaja.

Peridot
Balansira emocionalni um i smiruje emocionalne oluje. Pomaže kod probave i nesanice i povećava psihičke moći.

Rubin
Potiče njegovanje emocija i gospodarske stabilnosti. Odličan za zaštitu od psihičkih napada i za prikupljanje i povećanje energije. Koristan kod zdravstvenih problema povezanih s krvi, kao što su anemija, menstrualni problemi i slaba cirkulacija.

Safir
Promiče svjetlo i čiste emocije, mir i radost. Otvara um prema ljepoti i ljubavi, a iz njega briše neželjene misli. 

Sardoniks
Potiče samokontrolu i hrabrost u javnom nastupu. Ublažava tjeskobu i tugu. Pruža zaštitu, sreću i mir.

Topaz
Ublažava fizičku bol te promiče mir, oprost i smiruje emocije. Promiče individualnost, samopouzdanje i kreativnost. Neutralizira negativne emocije.

Turmalin (šareni)
Širi mir, zaštitu, ravnotežu te pomaže u koncentraciji. Promiče samopouzdanje i dobru volju.

Tirkiz
Kamen iscjeljenja. Privlači prijateljstvo, sreću i radost. Oslobađa osjećaj stida i krivnje.

SAZNAJTE KOJI JE VAŠ KAMEN PREMA MJESECU ROĐENJA:

MJESEC KAMEN BOJA
Siječanj Granat Tamno crvena
Veljača Amerist Tamno ljubičasta
Ožujak Krvavi kamen, Ak vamarin Svjetlo plava
Travanj Dijamant Prozirna
Svibanj Smaragd Tamno zelena
Lipanj Aleksandrit, Biseri, Mjesečev kamen Svjetlo ljubičasta
Srpanj Rubin Rubin crvena
Kolovoz Sardoniks, Peridot Svjetlo zelena
Rujan Safir Tamno plava/violet
Listopad Turmalin, Opal Rose
Studeni Topaz, Citrin Žuta/Amber
Prosinac Tirkiz, Plavi Cirkon Svjetlo plava

 

