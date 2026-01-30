Drago kamenje liječi i uljepšava - svaki mjesec ima svoj kamen

Drago i poludrago kamenje danas je prije svega popularno kroz nakit, ali je odavno poznato njihovo svojstvo da djeluju protiv lošeg raspoloženja i bolesti te promiču mir, samopouzdanje i sreću.

Svaki mjesec u godini ima kamen koji u tom razdoblju najviše utječe pa tako ovisno o mjesecu rođenja požete saznati koji je kamen idealan baš za vas (tablica na dnu):

Aleksandrit

Zadužen za obnavljanje i regeneraciju. Donosi ljubav, radost i sreću.

Ametist

Otklanja depresiju, promiče mir, spokoj, i duhovnost. Pomaže kod ovisnosti i stresa.

Akvamarin

Po boljšava vid, zaoštrava um, umiruje i pojašnjava emocije.

Citrin

Podupire probavu te mentalne i intelektualne funkcije. Pojačava samopoštovanje i energiju. Balansira i odbacuje negativnu energiju.

Dijamant

Manifestira izobilje. Pojačava svojstva drugih kamenja pa bi se trebao koristiti u paru.

Smaragd

Kamen uma. Poboljšava pamćenje, potiče jasno i brzo razmišljanje, te ispravno djelovanje.

Granat

Balansira vašu prirodnu energiju. Visoko zaštitni kamen. Povećava samopouzdanje i sigurnost.

Krvavi kamen

Potiče ozdravljenje, posebno kada je bolest povezana s krvi. Povećava hrabrost i milosrdnost.

Mjesečev kamen

Koristan u psihičkom radu. Otvara duh ženstvenoj strani. Privlači ljubav i pomaže u međuljudskim odnosima.

Opal

Budi i pomaže razumijevanju intuicije i misticizma. Potiče življenje s osjećajem, akcijom i odanošću. Koristan za vid i za vrijeme porođaja.

Peridot

Balansira emocionalni um i smiruje emocionalne oluje. Pomaže kod probave i nesanice i povećava psihičke moći.

Rubin

Potiče njegovanje emocija i gospodarske stabilnosti. Odličan za zaštitu od psihičkih napada i za prikupljanje i povećanje energije. Koristan kod zdravstvenih problema povezanih s krvi, kao što su anemija, menstrualni problemi i slaba cirkulacija.

Safir

Promiče svjetlo i čiste emocije, mir i radost. Otvara um prema ljepoti i ljubavi, a iz njega briše neželjene misli.

Sardoniks

Potiče samokontrolu i hrabrost u javnom nastupu. Ublažava tjeskobu i tugu. Pruža zaštitu, sreću i mir.

Topaz

Ublažava fizičku bol te promiče mir, oprost i smiruje emocije. Promiče individualnost, samopouzdanje i kreativnost. Neutralizira negativne emocije.

Turmalin (šareni)

Širi mir, zaštitu, ravnotežu te pomaže u koncentraciji. Promiče samopouzdanje i dobru volju.

Tirkiz

Kamen iscjeljenja. Privlači prijateljstvo, sreću i radost. Oslobađa osjećaj stida i krivnje.

SAZNAJTE KOJI JE VAŠ KAMEN PREMA MJESECU ROĐENJA: