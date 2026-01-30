Drago kamenje liječi i uljepšava - svaki mjesec ima svoj kamen
Drago i poludrago kamenje danas je prije svega popularno kroz nakit, ali je odavno poznato njihovo svojstvo da djeluju protiv lošeg raspoloženja i bolesti te promiču mir, samopouzdanje i sreću.
Svaki mjesec u godini ima kamen koji u tom razdoblju najviše utječe pa tako ovisno o mjesecu rođenja požete saznati koji je kamen idealan baš za vas (tablica na dnu):
Aleksandrit
Zadužen za obnavljanje i regeneraciju. Donosi ljubav, radost i sreću.
Ametist
Otklanja depresiju, promiče mir, spokoj, i duhovnost. Pomaže kod ovisnosti i stresa.
Akvamarin
Po boljšava vid, zaoštrava um, umiruje i pojašnjava emocije.
Citrin
Podupire probavu te mentalne i intelektualne funkcije. Pojačava samopoštovanje i energiju. Balansira i odbacuje negativnu energiju.
Dijamant
Manifestira izobilje. Pojačava svojstva drugih kamenja pa bi se trebao koristiti u paru.
Smaragd
Kamen uma. Poboljšava pamćenje, potiče jasno i brzo razmišljanje, te ispravno djelovanje.
Granat
Balansira vašu prirodnu energiju. Visoko zaštitni kamen. Povećava samopouzdanje i sigurnost.
Krvavi kamen
Potiče ozdravljenje, posebno kada je bolest povezana s krvi. Povećava hrabrost i milosrdnost.
Mjesečev kamen
Koristan u psihičkom radu. Otvara duh ženstvenoj strani. Privlači ljubav i pomaže u međuljudskim odnosima.
Opal
Budi i pomaže razumijevanju intuicije i misticizma. Potiče življenje s osjećajem, akcijom i odanošću. Koristan za vid i za vrijeme porođaja.
Peridot
Balansira emocionalni um i smiruje emocionalne oluje. Pomaže kod probave i nesanice i povećava psihičke moći.
Rubin
Potiče njegovanje emocija i gospodarske stabilnosti. Odličan za zaštitu od psihičkih napada i za prikupljanje i povećanje energije. Koristan kod zdravstvenih problema povezanih s krvi, kao što su anemija, menstrualni problemi i slaba cirkulacija.
Safir
Promiče svjetlo i čiste emocije, mir i radost. Otvara um prema ljepoti i ljubavi, a iz njega briše neželjene misli.
Sardoniks
Potiče samokontrolu i hrabrost u javnom nastupu. Ublažava tjeskobu i tugu. Pruža zaštitu, sreću i mir.
Topaz
Ublažava fizičku bol te promiče mir, oprost i smiruje emocije. Promiče individualnost, samopouzdanje i kreativnost. Neutralizira negativne emocije.
Turmalin (šareni)
Širi mir, zaštitu, ravnotežu te pomaže u koncentraciji. Promiče samopouzdanje i dobru volju.
Tirkiz
Kamen iscjeljenja. Privlači prijateljstvo, sreću i radost. Oslobađa osjećaj stida i krivnje.
SAZNAJTE KOJI JE VAŠ KAMEN PREMA MJESECU ROĐENJA:
|MJESEC
|KAMEN
|BOJA
|Siječanj
|Granat
|Tamno crvena
|Veljača
|Amerist
|Tamno ljubičasta
|Ožujak
|Krvavi kamen, Ak vamarin
|Svjetlo plava
|Travanj
|Dijamant
|Prozirna
|Svibanj
|Smaragd
|Tamno zelena
|Lipanj
|Aleksandrit, Biseri, Mjesečev kamen
|Svjetlo ljubičasta
|Srpanj
|Rubin
|Rubin crvena
|Kolovoz
|Sardoniks, Peridot
|Svjetlo zelena
|Rujan
|Safir
|Tamno plava/violet
|Listopad
|Turmalin, Opal
|Rose
|Studeni
|Topaz, Citrin
|Žuta/Amber
|Prosinac
|Tirkiz, Plavi Cirkon
|Svjetlo plava
