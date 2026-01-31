Doručak koji vam stvarno treba, skoro svaki dan

Dakle, opet doručak... istina, ne doručkuju svi ujutro i nemaju rani ručak nego tek oko 2 ili 3... a sad da budu gladni do tada, nije baš najbolja ideja... pa evo što bi mogli jesti...

Jaja spadaju među najzdravije namirnice na svijetu, nakon što su neko vrijeme provela na stupu srama zbog kolesterola, najnovija su istraživanja pokazala da je to samo mit.

No, osim zdravlja, jaja donose i dobru liniju - bogata su visoko kvalitetnim bjelančevinama, zdravim masnoćama i važnim mineralima i vitaminima. Ako želite staviti svoj metabolizma u višu brzinu, dodajte kim u jaja, piše Shefinds.com.

Jaja su bogata bjelančevinama, a imaju malo kalorija. Jedno veliko jaje sadrži oko 78 kalorija, 6 grama bjelančevina i bogato je nutrijentima.

"Svakodnevno konzumiranje jaja dio je zdrave prehrane i razumna stvar", kaže Jo Ann Carson, profesorica kliničke prehrane u Dallasu. Dodajući začin koji ubrzava metabolizam, vaš doručak bit će na višoj razini.

Većina ljudi poznaje kim kao važan sastojak meksičke i indijanske kuhinje. Hrani daje topli i zemljani okus. Ne samo da daje odličan okus hrani, već je dobar i za probavne smetnje, pomaže u kontroli razine šećera u krvi i može pomoći kod gubitka kilograma.

Sadrži i spojeve koji smanjuju upalu. Konzumiranje male količine kima s jajima osigurat će vam antioksidanse i željezo.

Sve u svemu, doručak sada može ispuniti dvije zadaće - zasititi vas i pokrenuti metabolizam, stoga - jaja na tavu i idemo dalje, samo jako ;)