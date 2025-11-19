Nõberu Stockholm je u Hrvatskoj

Skandinavska jednostavnost, profinjeni mirisi i vrhunska funkcionalnost - sve ono što volimo kod švedskog dizajna sada dolazi i u svijet muške njege. Nõberu Stockholm, kultni brend koji je redefinirao pojam moderne ljepote, upravo je stigao u Hrvatsku zahvaljujući ekskluzivnom partnerstvu s Fabulom de Formom, vodećim domaćim distributerom profesionalnih beauty brendova.

Nõberu Stockholm vjeruje da bi ljepota trebala biti dostupna svima, ali i da bi njega trebala biti jednostavna, intuitivna i ugodna. Njihov pristup je unisex, s posebnim fokusom na muškarce koji žele njegu bez komplikacija - i bez klišeja.

„Hrvatska je uzbudljivo novo tržište za nas," izjavio je na predstavljanju Iman Khalaf, osnivač i direktor brenda. „U Fabula de Formi pronašli smo partnera koji ima pristup klijentima i salonima koji jamče vrhunsku uslugu, a moderan i autentičan pristup je osnova naše beauty filozofije. Njega treba biti istodobno luksuzna, jednostavna i univerzalna."

Osnovan 2016. godine, Nõberu Stockholm danas je prisutan u više od 20 zemalja. Njihov rast potvrđuje koliko je tržište spremno za brend koji ruši granice tradicionalne muške kozmetike. Linija proizvoda obuhvaća njegu kose, brade, kože i parfeme - sve ono što suvremenom muškarcu treba za svakodnevnu rutinu, od jutra do večeri.

Njihove formule pažljivo su osmišljene kako bi spojile učinkovitost i estetiku: šamponi i balzami koji jačaju kosu, ulja za bradu koja omekšavaju i hrane, kreme koje njeguju kožu bez masnog traga. Mirisi su diskretni, sofisticirani i nenametljivo zavodljivi - upravo onakvi kakvi pristaju skandinavskoj filozofiji ljepote. Ono što je posebno zanimljivo i novo je njihova linija unisex parfema. Brišu se granice između muških i ženskih mirisa te moderni klijenti traže svakodnevne, elegantne i univerzalne parfeme.

„Ponosni smo što je naša paleta brendova za njegu sad dobila još jedan vrhunski kvalitetan brand. Nõberu Stockholm pristup ljepoti savršeno se uklapa u današnji ritam - za muškarce koji cijene kvalitetu, ali žele jednostavnost i stil", izjavila je Katica Topčić, kreativna direktorica Fabula de Forme.

Ono što Nõberu čini posebnim jest njegov stav prema njezi - ona nije ritual rezerviran za nekolicinu, nego dio osobnog izraza i samopouzdanja. Brend je stvoren za muškarce koji žele izgledati dobro, osjećati se bolje i pritom ostati vjerni sebi.

Skandinavska estetika, minimalistički dizajn i vrhunska kvaliteta proizvoda sada su napokon dostupni i u Hrvatskoj.

Cijela linija proizvoda dostupna je na webshopu i u salonu Fabula de Forma.