Lažna šminka i kako je prepoznati na intenetima?

TikTok, Instagram i YouTube tutorijali u kojima popularne make up vizažistice vješto barataju skupocjenom šminkom koja može doseći cijenu od čak 250 dolara popularniji su nego ikad. Gledajući ih mnogi požele isto, ali u većini slučajeva ne mogu si priuštiti.

Iz takvog se trenda rodila nova industrija odnosno kvaziindustrija lažne šminke koja oponaša luksuzne brendove, a prodaje se po smiješnim cijenama. Tako se, primjerice, na popularnim online trgovinama fejk Anastasia Beverely Hills paleta sjenila prodaje za cijenu od 8 dolara, a original košta 42 dolara.

Zvuči kao savršena prilika da kreairate zaigrane, sofisticirane ili ekecentričen lookove, ali sve ima svoju kvaku.

Rizik kupovanja lažne šminke

Lažna šminka može imati ogromne posljedice po vaše zdravlje. Istraživanje koje je provela tvrtka MAC otkrila je da lažna šminka sadrži tragove štakorskog izmeta, kancerogenih tvari i ljudskog otpada.

U cijeli se 'aferu' ukljičio i američki FBI čija je studija dokazala tragove raznih bakterija, aluminija i otrovnih tvari poput arsena i berilija.

Među najopasnijim elementima pronađenim u lažnim brendovima je olovo koje utječe na sve organe u tijelu, a mozak je najosjetljiviji na učinke tog elementa.

Kako prepoznati lažnu šminku?

Ako ste naručili šminku s interneta, a niste sigurni je li lažna ili ne obratite pažnju na sljedeće stvari:

analizirajte logo

provjerite font na pakiranju

provjerite reputaciju prodavača

ima li proizvod naljepnicu s popisom sastojaka?

Najveće upozorenje jednostavno može biti i sama cijena po kojoj se 'luksuzni brend' prodaje pa pripazite što kupujete kako ne bi izazvali brojne zdravstvene tegobe.

Sve u svemu, ako se šminkate, nemojte to raditi loše jer kupujete šrot robu, kupite nešto dobro i šminkajte se manje, ali ćete onda izgledati baš kako treba...