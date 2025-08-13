Otežano dišu i guše se cijeli život

Zamislite da cijeli život možete disati samo na usta kroz tanku slamčicu ili da ste namjerno stvoreni trajno hendikepirani jer je to nekom poželjno i lijepo. I dok smo zgroženi takvim monstruoznim scenarijem, nekima je simpatično vidjeti psa s plosnatom njuškom koji hrče ili kratkim nogama zbog kojih hoda trapavo. Nažalost, za pasmine kao što su mops, engleski i francuski buldog, kavalirski španijel princa Charlesa, pekinezer, škotski fold, perzijske i himalajske mačke i sl. takva patološka stanja prihvaćena su kao uzgojne norme.

Rezolucija EU-a predlaže zabranu uzgoja životinja s ekstremnim osobinama

„Nijedan skrbnik ne želi da njegova životinja pati, no mnogi biraju izgled, nesvjesni zdravstvenih posljedica uzgoja deformiranih životinja. Godinama tražimo zabranu uzgoja pasmina koje zbog svojih tjelesnih karakteristika pate cijeli život. Stoga podržavamo i nedavnu rezoluciju Europskog parlamenta, koja bi trebala biti obavezujuća za sve članice Europske unije do kraja godine, a koja predlaže i zabranu uzgoja životinja s ekstremnim, za njih štetnim tjelesnim osobinama", kaže Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Suženi dišni putevi, kožne infekcije, problemi s pokretljivošću...

Pojašnjava da, zbog anatomskih deformacija i prakse parenja bliskih srodnika, te životinje često imaju kronične poteškoće s disanjem, srcem, zglobovima, očima, čeljusti i zubima, kožne infekcije zbog prekomjernih nabora, probleme s pokretljivošću i nasljedne bolesti. Zbog okrutnih i suludih standarda uzgoja, mnogi takvi psi mogu se razmnožavati samo umjetnom oplodnjom i rađati rizičnim carskim rezom. Pasmine pasa i mačaka s brahicefaličnim sindromom zbog suženih dišnih puteva otežano dišu, osobito pri tjelesnim naporima, toplom vremenu ili kada su uzbuđene. Nerijetko imaju probleme s gutanjem zbog čega može doći čak do bakterijske infekcije pluća, a povećan je i rizik pri sedaciji i anesteziji.



Birajući životinju prema izgledu biramo cjeloživotnog pacijenta

Iz Odjela veterinara male prakse Hrvatske ističu: „Brahicefalične životinje su djelomice ili potpuno hendikepirane tijekom cijeloga života, a njihovi skrbnici nisu bili niti svjesni da birajući životinju prema izgledu istodobno dobivaju cjeloživotnog pacijenta. Nije normalno niti 'tipično' da životinja otežano diše, hrče, guši se, povraća ili šlampavo hoda, već je to genotipska i fenotipska malformacija koja psu onemogućava normalan život i negativno utječe na njegovu dobrobit."

I europske veterinarske federacije (FVE i FECAVA) podržavaju zabranu takvog ekstremnog uzgoja navodeći da on uzrokuje patnju životinjama i emocionalnu bol i velike financijske izdatke njihovim skrbnicima te je postao uspješan izvor ilegalne trgovine, utaje poreza i kriminalnih aktivnosti.

Zabrane i regulacije u Europi

Zato Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Švedska, Švicarska, Njemačka, Norveška i Ujedinjeno Kraljevstvo već reguliraju ekstremni uzgoj. Norveška zabranjuje uzgoj engleskog buldoga i kavalirskog španijela princa Charlesa, Nizozemska pasa s njuškom kraćom od trećine duljine lubanje, a Njemačka, Austrija i Švicarska uzgoj koji zbog genetskih abnormalnosti uzrokuje životinjama patnju, bol i štetu.

Genetski poremećaj kao simpatično obilježje

„Ljudski kriterij 'slatkoće' oduzeo je životinjama mogućnost normalnog disanja, kretanja i hranjenja. Biti deformiran i biti cijeli život invalid nije slatko. Okrutno je dizajnirati živa bića prema ljudskim estetskim kriterijima i manipulirati njihovim životima. Izopačeno je namjerno proizvoditi stvorenja koja se muče disati, što je osnova života. Protivimo se beskrupuloznom uzgoju i trgovini životinjama", poručuju iz Udruge.

Prijatelji životinja nastavljaju zagovarati zakonsku zabranu uzgoja deformiranih životinja, kao i zabranu njihove uporabe u medijima te na izložbama i natjecanjima. Umjesto kupnje, pozivaju na udomljavanje, a dodatne informacije o etičkoj neprihvatljivosti uzgoja dostupne su na www.prijatelji-zivotinja.hr.