Schneider Electric i AI rješavaju dugogodišnji izazov graditeljstva
U građevinskom sektoru, posebice u projektiranju i gradnji MEP sustava (mehaničkih, električnih i vodovodnih instalacija), dugo je nedostajalo transparentnih i dostupnih podataka o okolišnom utjecaju proizvoda
Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, u novom partnerstvu s One Click LCA - vodećom AI platformom za održivost u građevinskoj industriji donosi više od 50.000 EPD (Environmental Product Declarations) - odnosno ekoloških deklaracija za električne proizvode Schneider Electrica.
Rješenje za veliki izazov građevinske industrije
U građevinskom sektoru, posebice u projektiranju i gradnji MEP sustava (mehaničkih, električnih i vodovodnih instalacija), dugo je nedostajalo transparentnih i dostupnih podataka o okolišnom utjecaju proizvoda. Zbog toga su arhitekti, inženjeri i stručnjaci za održivost teško mogli točno izračunati "ugrađeni ugljik" (embodied carbon) i njegov utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa građevine.
Partnerstvo Schneider Electrica i One Click LCA ukida tu prepreku - omogućujući da se detaljne informacije o okolišnom utjecaju Schneiderovih proizvoda jednostavno uključe u analize životnog ciklusa projekata (LCA), što u konačnici smanjuje emisije povezane s MEP sustavima.
Podrška profesionalcima za održivo projektiranje
"Objavom više od 50.000 EPD deklaracija na platformi One Click LCA, činimo održivi odabir jednostavnijim za projektante, arhitekte i inženjere," izjavio je Sorouch Kheradmand, globalni voditelj za partnerstva u području održivosti u Schneider Electricu. "Naš cilj je podržati profesionalce u donošenju odluka temeljenih na podacima - jer održivost počinje već u fazi projektiranja."
Panu Pasanen, osnivač i direktor One Click LCA platforme, dodaje: "Schneider Electric postavlja novi standard u MEP industriji. Dostupnost velikog broja EPD deklaracija na našoj platformi omogućuje izvođačima i inženjerima uvid u stvaran utjecaj njihovih materijala. Nadamo se da će ovaj iskorak potaknuti i druge proizvođače da javno podijele podatke o okolišnom utjecaju svojih proizvoda."
Što je EPD i zašto je važan?
EPD (Environmental Product Declaration) je dokument koji neovisno potvrđuje koliki je ukupni okolišni otisak nekog proizvoda - uključujući emisije CO₂, potrošnju resursa, energiju potrebnu za proizvodnju i drugo. Za tvrtke u arhitekturi, inženjeringu i graditeljstvu (AEC industrija), EPD je ključan alat za:
-
preciznu izradu održivih projektnih specifikacija
-
ispunjavanje certifikacijskih zahtjeva (npr. LEED, BREEAM)
-
donošenje odluka koje smanjuju ugljični otisak projekta
Ova inicijativa dio je šireg nastojanja Schneider Electrica da učini podatke o okolišnom utjecaju dostupnima i razumljivima te da pomogne industrijama da ubrzaju svoju tranziciju prema ugljično neutralnom poslovanju.
Više informacija i poveznice na dodatne resurse:
-
Schneider Electric poboljšava transparentnost utjecaja na okoliš u MEP sektoru putem One Click LCA platforme
-
Brošura: Pregled EPD deklaracija za Schneider Electric proizvode
O Schneider Electricu
Cilj Schenidera je ostvariti utjecaj osnažujući svakoga da maksimalno iskoristi našu energiju i resurse, spajajući napredak i održivost. U Schneideru to nazivamo "Život je uključen" to jest Life Is On.
Naša misija je biti pouzdani partner u održivosti i učinkovitosti.
Mi smo globalni lider u industrijskoj tehnologiji koji donosi svjetsku stručnost u elektrifikaciji, automatizaciji i digitalizaciji za pametne industrije, otpornu infrastrukturu, buduće podatkovne centre, inteligentne zgrade i intuitivne domove. Oslanjajući se na našu duboku stručnost, pružamo integrirane end-to-end AI omogućena Industrial IoT rješenja s povezanim proizvodima, automatizacijom, softverom i uslugama, isporučujući digitalne blizance kako bismo omogućili profitabilan rast našim kupcima.
Mi smo kompanija koja se fokusira na ljude s ekosustavom od 150.000 kolega i više od milijun partnera koji djeluju u više od 100 zemalja kako bismo osigurali bliskost s našim kupcima i dionicima. Prigrljujemo raznolikost i uključivost u svemu što radimo, vođeni našim značajnim ciljem održive budućnosti za sve.
Novi komentar