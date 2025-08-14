Schneider Electric i AI rješavaju dugogodišnji izazov graditeljstva

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, u novom partnerstvu s One Click LCA - vodećom AI platformom za održivost u građevinskoj industriji donosi više od 50.000 EPD (Environmental Product Declarations) - odnosno ekoloških deklaracija za električne proizvode Schneider Electrica.

Rješenje za veliki izazov građevinske industrije

U građevinskom sektoru, posebice u projektiranju i gradnji MEP sustava (mehaničkih, električnih i vodovodnih instalacija), dugo je nedostajalo transparentnih i dostupnih podataka o okolišnom utjecaju proizvoda. Zbog toga su arhitekti, inženjeri i stručnjaci za održivost teško mogli točno izračunati "ugrađeni ugljik" (embodied carbon) i njegov utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa građevine.

Partnerstvo Schneider Electrica i One Click LCA ukida tu prepreku - omogućujući da se detaljne informacije o okolišnom utjecaju Schneiderovih proizvoda jednostavno uključe u analize životnog ciklusa projekata (LCA), što u konačnici smanjuje emisije povezane s MEP sustavima.

Podrška profesionalcima za održivo projektiranje

"Objavom više od 50.000 EPD deklaracija na platformi One Click LCA, činimo održivi odabir jednostavnijim za projektante, arhitekte i inženjere," izjavio je Sorouch Kheradmand, globalni voditelj za partnerstva u području održivosti u Schneider Electricu. "Naš cilj je podržati profesionalce u donošenju odluka temeljenih na podacima - jer održivost počinje već u fazi projektiranja."

Panu Pasanen, osnivač i direktor One Click LCA platforme, dodaje: "Schneider Electric postavlja novi standard u MEP industriji. Dostupnost velikog broja EPD deklaracija na našoj platformi omogućuje izvođačima i inženjerima uvid u stvaran utjecaj njihovih materijala. Nadamo se da će ovaj iskorak potaknuti i druge proizvođače da javno podijele podatke o okolišnom utjecaju svojih proizvoda."

Što je EPD i zašto je važan?

EPD (Environmental Product Declaration) je dokument koji neovisno potvrđuje koliki je ukupni okolišni otisak nekog proizvoda - uključujući emisije CO₂, potrošnju resursa, energiju potrebnu za proizvodnju i drugo. Za tvrtke u arhitekturi, inženjeringu i graditeljstvu (AEC industrija), EPD je ključan alat za:

preciznu izradu održivih projektnih specifikacija

ispunjavanje certifikacijskih zahtjeva (npr. LEED, BREEAM)

donošenje odluka koje smanjuju ugljični otisak projekta

Ova inicijativa dio je šireg nastojanja Schneider Electrica da učini podatke o okolišnom utjecaju dostupnima i razumljivima te da pomogne industrijama da ubrzaju svoju tranziciju prema ugljično neutralnom poslovanju.

Više informacija i poveznice na dodatne resurse:

Schneider Electric poboljšava transparentnost utjecaja na okoliš u MEP sektoru putem One Click LCA platforme

Brošura: Pregled EPD deklaracija za Schneider Electric proizvode

