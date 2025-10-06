Ostalo je još tjedan dana Food Film Festival

Proteklog vikenda u zagrebačkom parku dr. Franje Tuđmana otvoren je Food Film Festival, koji je, unatoč neuobičajeno hladnom vremenu za ovo doba godine, privukao veliki broj posjetitelja željnih druženja uz filmove, dobru glazbu i ukusnu hranu. Dobra vijest je što se ovaj tjedan temperature vraćaju u normalu i sunce sja gotovo svaki dan - sve do nedjelje, 12. listopada, do kada se družimo na festivalu.

Tijekom vikenda posjetitelji su uživali u projekcijama filmova F1: The Movie, Shutter Island i Crazy, Stupid, Love, dok su u subotu brojne obitelji i djeca uživali u novoj adaptaciji animiranog filma Lilo i Stitch, kao i u različitim aktivnostima, hrani i zabavnim zonama, a u nadolazećim danima posjetitelje očekuju odlični filmski naslovi, prefini specijaliteti koji su već oduševili mnoge te još više zabave i iznenađenja za sve uzraste, od onih najmanjih do najstarijih.

Filmski program tjedna

Ovaj tjedan nastavlja se bogati filmski program, osmišljen kao pregled najdražih filmova za sve generacije. Dječiji klasici koji će sigurno privući veliki broj djece, ali i predivni obiteljski filmovi te kultni klasici za odrasle. Danas je na rasporedu animirani film za sve generacije - Brother Bear (Legenda o medvjedu), koji će jednako oduševiti i djecu i odrasle. U utorak slijedi jedan od najomiljenijih filmova svih vremena, The Prestige, dok će se u srijedu prikazati čak dva filma - Toy Story za djecu i Forrest Gump za odrasle za koji će, uz kupljeni Staropramen i predočenje računa najam slušalica biti gratis. U četvrtak gledamo kultni klasik Goodfellas, a Metro će za tu prigodu pripremiti određeni broj besplatnih kokica. Petak donosi projekciju filma Mufasa: The Lion King, spektakularnog nasljednika originalnog Lion Kinga, koji je prošle godine oduševio kinopubliku. Subota je ponovno rezervirana za dva filma - Potragu za Nemom i Focus. Kako se u nedjelju nije prikazao film Top Gun: Maverick, njegova projekcija prebačena je na nedjelju 12. listopada, što je ujedno i zadnji dan festivala.

Projekcije filmova počinju svakog dana u 20:30 sati, odnosno u 21:15 kada se prije prikazuje crtić od 18:45 sati. Projekcije su besplatne i dostupne svima, a zvuk se reproducira putem slušalica koje se mogu unajmiti po cijeni od 2,5 eura, uz što se dobiva i dekica s aluminijskim dnom u ograničenim količinama. Za najam je potrebno ostaviti neki osobni dokument kao garanciju.

Vrhunska gastro ponuda

Gastro ponuda i ove godine privlači veliki broj posjetitelja, jer su se najpoznatiji zagrebački ugostitelji potrudili donijeti originalna, sezonska i uzbudljiva jela.

Grafičar, koji se prvi put predstavio u festivalskom izdanju, odmah je postao hit. Njihovi arancini s rizi-bizijem i picekom oduševili su sve, baš kao i pulled turkey burger te dvije verzije štrudli - slana s buncekom i slatka s jabukom i vanilijom, koje su idealan izbor i za ručak i za desert.

Noel* je otišao korak dalje s modernom verzijom tradicionalne "mazalice" na brioche pecivu, a njihova pasta s tartufima, buns s hrskavom pilećom kožicom i spicy krilca savršeno spajaju udobnu hranu i vrhunsku gastronomiju. Poseban hit njihovog menija su kukuruzna rebarca, idealna za dijeljenje uz film i čašu vina.

Šibenski Sushi by Taboo sa sobom je donio dašak mora jer u svojoj ponudi ima iznimno kvalitetne mikseve rolica inspirirane Dalmacijom, uz tople i hladne verzije sushija, kozice u tempuri i hrskave vege spring rolice, a Monkey se ovog puta prilagodio jesenskom ugođaju pa, uz svoje klasično dobre koktele, poslužuje i kuhano vino, topla pića i juhu od buče koja je ugrijala i najhladnije večeri. Tu je i bučnica, a za sve filmofile nezaobilazne su i svježe kokice.

Kužina je ponovno oduševila, ovog puta jednim viralnim hitom - smash kroasanom, koji je već prvog dana postao apsolutni favorit posjetitelja. Uz to, nude i njihove poznate smash burgere, biftek bunse te razne snackove idealne za gledanje filma pod zvijezdama.

Shank ove godine donosi azijski twist s ponudom jela poput Katsu sando sendviča, Korean crispy chickena, Kung paoa i fantastičnog Karaage Donburija, uz koji nude i gyoze te bunse s kozicama, dok Bit Burger ostaje vjeran svojim klasično sočnim burgerima u raznim kombinacijama, a novost u njihovoj ponudi je philly cheesesteak - jelo koje je vrlo brzo postalo favorit publike.

Taboo Taqueria ima jedne od najfinijih tacosa u gradu, a posebnu pažnju privlače quesabirria tacosi, burrito i quesadilla. I oni su se prilagodili nešto hladnijem vikendu pa su posjetitelji mogli uživati i u toplim koktelima poput vrućeg Huga i sličnih sezonskih kombinacija.

Za kraj, Tipsy Central Bar zadužen je za sve što se tiče pića i koktela. Njihova ponuda razveselit će i najzahtjevnije, a posebnu pažnju plijene Tipsytubbies - maštoviti kokteli inspirirani teletabisima, naravno u verziji za odrasle.

Zabavni i interaktivni program

Uz filmove i gastronomiju, Food Film Festival donosi i brojne aktivnosti koje stvaraju pravu festivalsku atmosferu. Svake večeri posjetitelje zabavljaju popularni domaći DJ-evi, a ovog tjedna očekuju vas i Tipsymuse Wine & Paint radionica by Šoškić Winery, te Foodie i filmski kviz by Mlinar, iza kojeg stoji ekipa iz Iquiza.

U Metro zoni možete se okušati u stolnom nogometu i ping pongu, dok je Purina pripremila poslastice i nagrade za vaše kućne ljubimce - njihova pet zona jedno je od najveselijih mjesta festivala jer svaka vrtnja kola sreće donosi nagradu. Za one koji traže malo mira nakon posla, tu je Staropramen chill zona na travi - savršeno mjesto za odmor uz dobru glazbu i osvježavajuće piće.

Nagrade i pogodnosti

Food Film Festival donosi i brojne pogodnosti i nagrade za posjetitelje. Kotányi svakodnevno dijeli svoje nove crispy poh začine za jednostavno i brzo pohanje piletine, pa svakako potražite njihova kolica. Mlinar također nagrađuje posjetitelje - svi koji preuzmu njihovu aplikaciju mogu osvojiti fit kiflice, savršene za filmske večeri na otvorenom.

Na svim ugostiteljskim kućicama dostupan je i Coca-Cola Combo meni, koji donosi popuste na jedno jelo sa svake kućice u kombinaciji s Coca-Colom. Uz to, svakog dana hostesa posjetiteljima nudi virtualno kolo sreće, na kojem se mogu osvojiti zanimljive Coca-Cola nagrade poput čaša, naočala, kuhinjskih pomagala i, naravno, Coca-Cole.

Poseban kutak festivala svakako je Cekin Diner, uređen u prepoznatljivom retro stilu, koji je postao jedno od najfotogeničnijih mjesta festivala. Najveći hit je njihov vending machine, koji za samo 3 eura i četiri minute priprema vrući bucket pun pohanog popcorn chickena - omiljeni zalogaj svih generacija.

Vidimo se na Tuđmancu!

Festival i ove godine nudi bogat program, izvrsnu hranu i opuštenu jesensku atmosferu. Kako nam se topliji i ljepši dio jeseni vratio barem nakratko, iskoristite ove dane na najbolji mogući način - dođite na Tuđmanac, uživajte u filmu pod zvijezdama i vrhunskoj hrani u društvu dragih ljudi.

Festival je otvoren radnim danom od 16 do ponoći, a vikendom od podneva, dok je ulaz za sve posjetitelje besplatan.