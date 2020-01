Osnovne razlike između arabike i robuste

Iako na svijetu postoji više od sto vrsti kave, ljudi uglavnom konzumiraju samo dvije. Arabica i robusta dvije su vrste biljke kavovca čija se zrna koriste za pripremu opojnog tamnog napitka. One se odlično poklapaju u okusu i aromi pa ih je moguće miješati.

Tako se na pakiranjima svježe mljevene kave može naći napis „mješavina mljevene kave" ili pak „100% arabica" što znači da se u pakiranju nalazi samo kava arabika.

Nekoliko je bitnih razlika između arabike i robuste koje imaju značajan utjecaj na to kakav je biti okus, tijelo i aroma kave u šalici, a pravi znalci i ljubitelji kave znat će ih prepoznati.

UZGOJ

Kava se uzgaja samo u sedamdesetak zemalja svijeta smještenih u ekvatorijalnom području Južne Amerike, Afrike i Azije. Coffea arabica uspijeva samo na visokim predjelima između 900 i 1800 metara nadmorske visine i na optimalnoj temperaturi od 15° do 24° C. Plodovi u tim uvjetima dozrijevaju za sedam do devet mjeseci pri čemu se razvijaju specifični okusi i arome. Biljka kave arabike je mnogo delikatnija, osjetljiva je na bolesti, nametnike i klimatske promjene pa je stoga zahtjevnija za proizvodnju. Na aribiku otpada više od 70% proizvodnje, a plantaže se nalaze u zemljama Afrike i Južne Amerike. Brazil je najveći svjetski proizvođač ove vrste kave.

Coffea canephora ili robusta kako joj samo ime kaže robusnija je i izdržljivija nego arabika. Uspijeva na niskim nadmorskim visinama do 700 metara, može izdržati više sunca i veće temperature. S obzirom na njezinu otpornost i vrlo visoke prinose, robusta je u konačnici jeftinija za proizvodnju. Ovaj tip kave uzgaja se u zemljama Azije i Afrike, a Vijetnam je proizvede najviše na svijetu.

ZRNO I SVOJSTVA

Zrno arabike je ovalnog oblika s karakterističnom blago zaobljenom linijom koja se proteže po sredini. Robustino zrno je manje i okruglog oblika, a crta na sredini je ravnija. Obje vrste kave imaju blagodati za zdravlje, no koncentracija dobrih sastojaka ponešto se razlikuje. Tako robusta ima skoro dva puta više kofeina nego arabika, a također sadrži više razine klorogenične kiseline, antioksidansa koji utječe na reguliranje tjelesne težine i pomaže pri mršavljenju. Arabika sadrži dvostruko veću koncentraciju aromatičnih ulja i prirodnog šećera koji utječu na njezin okus.

OKUSI I AROME

Najveća razlika između ove dvije vrste kave upravo je u okusu. Zbog visokog udjela kofeina, robusta je teška, gorka i ima zemljast okus. Okus arabike prirodno je slađi i lakši, a aromatična ulja daju cvjetne i voćne note koje kavu čine posebnom i ukusnijom za istančana nepca. Zaokružen i pun okus arabike te bogate arome razlog su zašto se arabika smatra cjenjenijom vrstom kave.

Zbog navedenih činjenica, arabika se smatra najkvalitetnijom vrstom kave i apsolutni je odabir većine kavopija. Međutim, posebni uvjeti uzgoja čine arabiku težom za proizvesti što se odražava na višu cijenu. Bilo da je u pitanju mješavina ili stopostotna arabika, kava je zasigurno kraljica među toplim napitcima.