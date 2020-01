Sok od naranče - savršen početak dana

Sok od naranče popularan je doručak diljem svijeta, a razloga za to ima mnogo - osim što je pun nutrijenata i osvježava na početku dana, promovirali su ga i mnogi filmovi.

No, ipak je najvažniji faktor količina dobrih stvari koje se nalaze u ovoj običnoj voćki, pa da vidimo o kojima se radi:

Minerali i vitamini - naranča obiluje vitaminom C, kalijem i folnom kiselinom.

Folna kiselina - neophodna je u sintezi DNK, potiče rast i razvoj fetusa u majčinom trbuhu zbog čega se preporuča ženama koje planiraju trudnoću i trudnicama.

Kalij - osim toga, sok od naranče odličan je izvor kalija koji regulira krvni tlak, sprječava propadanje kostiju i snižava rizi od srčanog i moždanog udara.

Vitamin C - jak anitoksidans i ima bitnu ulogu u zaštitiimuniteta. Vitamin C pomaže izgradnju kostiju, potiče zacjeljivanje rana te čuva zdravlje zubnog mesa, što je vrlo bitno za cjelokupno stanje organizma jer ranice u ustima mogu dovesti do infekcija i oslabjeti tijelo.

Antioksidansi

Visoka koncentracija antioksidansa u naranči pomaže sanirati oksidativnu štetu na stanicama, koja je rezultat djelovanja slobodnih radikala. Antioksidansi pridonose cjelokupnom zdravlju organizma, pomažu zaštititi ga od kroničnih i kancerogenih bolesti te dijabetesa. Sok od naranče sjajan je izvor antioksidansa flavonoida, karotenoida i aksorbinske kiseline.

Dovoljno je dnevno popiti tri čaše ovog soka kako bismo tijelu osigurali dovoljnu količinu antiokisdansa.

Sok od naranče prevenira stvaranje bubrežnih kamenaca na način da snižava pH urina, čineći ga alkalnijim.

Vrlo je važno naglasiti da ovdje govorimo o svježe cijeđenom soku od naranče, a ne industrijskim inačicama koje obiluju šećerom, a u tom slučaju sve zdravstvene dobrobiti spomenutog soka padaju u vodu. Šećer neutralizira djelovanje vitamina C pa ono po čemu je naranča najpoznatija, gubi svoj smisao.