Osmosatna dijeta - vrijedi je isprobati

Dok će odgovor ovisiti od osobe do osobe, jer su nam ipak organizmi drugačiji, možda ne bi bilo loše da isprobate i osmosatnu dijetu.

Što je osmosatna dijeta?

Radi se o dijeti koju je osmislio David Zinczenko, a predstavlja princip da konzumirate hranu samo u ciklusu od osam sati, a preostalih 16 sati traje post. Ova vrsta dijete naziva se i privremenim postom ili intermittent fasting, a u njoj se izmjenjuju periodi jela i posta. Kreator dijete tvrdi da se osmosatnom dijetom mogu izgubiti kilogrami u samo par dana.

Ovaj princip posta 16:8 koristi se već od davnina i bazira se na teoriji da je ljudsko tijelo dizajnirano na način da lakše podnese razdoblje obilnog hranjenja, a nakon toga razdoblje posta. Gubitak kilograma u osmosatnoj dijeti bi trebao biti oko 4,5 kilograma tjedno.

Djeluje li dijeta od 8 sati?

Za vrijeme posta se povećavaju razine hormona rasta zbog čega se gubi masno tkivo i povećava se mišićno tkivo, poboljšava se osjetljivost na inzulin, popravljaju se stanice te se poboljšavaju funkcije gena vezane za zaštitu od bolesti.

Osim toga, osmosatna dijeta služi kao 'prevara' za vaš organizam jer zbog posta on misli da uzimate manje kalorija. Što manje kalorija uzimate, a više ih trošite, lakše ćete gubiti neželjene kilograme.

Po nekim se izvorima preporučuje održavanje ove dijete barem tri dana u tjednu, no neki su izvori pokazali kako to nije previše učinkovito te da bi se post trebao odvijati češće.

Kada jesti u osmosatnoj dijeti?

Vrijeme osmosatne dijete podložno je vlastitim željama i individualnoj potrebi za hranom. Nije precizirano u koje vrijeme treba trajati tih osam sati u kojima se smije konzumirati hrana, a u koje vrijeme traje post. Bez obzira na to smatra se je period od 9 do 17 sati idealan za hranjenje, dok se period od 8 do 16 sati rijetko koristi. Što god od ovoga odabrali, najvažnije je da u tom periodu unesete sve za vaše tijelo potrebne dnevne kalorije. Također ne postoje restrikcije oko toga da svakog dana osmosatna dijeta mora biti u isto vrijeme.

Što jesti u dijeti 8 sati?

Hrana u osmosatnoj dijeti nije precizirana što znači da nema nekih restrikcija, ali se očekuje da ćete se zdravo hraniti. Ovo nije izgovor da se možete prejedati tih osam sati u danu već da se hranite dovoljno da možete izdržati post od 16 sati nakon razdoblja hranjenja.

Ne postoje pravila oko toga što trebate jesti, ali preporučuje se unos raznovrsnih i zdravih namirnica, životinjskih i biljnih proteina te zdravih ugljikohidrata. Jedino što se ne smije jesti u osmosatnoj dijeti su slatki napici i alkohol. Za vrijeme posta se dopušta piti čaj, voda i kava, ali ne i drugi slatki napici.

Ovo je dijeta u kojoj su dopuštene grickalice, posebno one koje ne debljaju, a prirodne namirnice su uvijek bolja ideja od industrijskih.

Doručak za vrijeme dijete

Za doručak u osmosatnoj dijeti se preporučuje čekati do početka vašeg osmosatnog ciklusa, a na jelovniku za doručak trebali bi biti šalica čaja, vode ili kave te lagana tjelovježba. Ova metoda nije najbolja za sve osobe jer nekima je potreban doručak nakon buđenja. Ako osjećate slabost i jaku glad nakon samo šalice tekućine, pojedite nešto.

Također, ova dijeta nije pogodna za osobe s nestabilnim šećerom u krvi ili dijabetesom.