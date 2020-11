Mitesere skidajte domaćim maskama

Svatko je barem jednom u životu na licu ili tijelu primijetio malu crnu točkicu, odnosno miteser i pokušao je istisnuti. Iako djeluju poput prištića, miteseri ne spadaju u tu skupinu, već su nakupine sebuma, koji se prirodno nalazi u našoj koži, te mrtvih stanica.

Na površini su crni zbog oksidacije, dok je ostatak žućkast, a najčešće se pojavljuju kod masne kože jer ona izlučuje više sebuma, iako se mogu pojaviti i na suhoj ili mješovitoj.

Mjesto gdje se ove male napasti obično pojavljuju je lice i to nos, čelo i brada, no možemo ih naći i na dekolteu, leđima ili stražnjici.

Razlikujte mitesere od sebacealnih nakupina

Ipak, mitesere lako možemo zamijeniti sa sebacealnim nakupinama koje se obično nalaze na nosu i zapravo su proširene pore ispunjene sebumom, no on ne oksidira pa crni vrh izostaje. Sebacealne nakupine sadrže mješavinu sebuma, keratinocita i nečistoća i nemoguće ih se u potpunosti riješiti jer koža non stop ispušta sebum i to nije nešto što bi vas trebalo zabrinjavati.

Ničija koža nije savršena, svaka ima vidljive pore i to je sasvim normalno. Sebacealne nakupine, dakle, neće se pretvoriti u mitesere niti ih trebate posebno tretirati, no mogu se manje vidjeti ako vodite redovitu brigu o vašoj koži.

Maske protiv mitesera možete napraviti kod kuće

Protiv mitesera ima nekoliko rješenja. Prvo je, naravno, promjena životnih navika - izbacivanje prerađenih namirnica, šećera, loših ugljikohidrata, a povećanje konzumacije proteina, mikronutrijenata (vitamini i minerali), redovit san, boravak na zraku i tjelovježba.

Drugo rješenje nalazi se u redovitoj rutini njege lica, koja uključuje temeljito čišćenje blagim proizvodima te njega tonikom, serumima, kremama i posebnim tretmanima koje obično sadrže salicilnu kiselinu. Ona odlično djeluje na akne, prištiće i mitesere jer ubija bakterije i smanjuje crvenilo.

Maske protiv mitesera također mogu pomoći, a lako ih možemo napraviti kod kuće od sastojaka koje već imamo. One će dubinski očistiti pore i izvući prljavštinu, a redovitom upotrebom mogu i spriječiti nastanak mitesera. Ipak, u ničemu nije dobro pretjerivati pa tako ni s maskama. Tretman jednom tjedno je sasvim dovoljan za čistu i blistavu kožu.

Prije nanošenja maske na lice preporučuje se otvoriti pore kako bi miteseri lakše izašli, a to možete učiniti pritiskanjem vrućeg ručnika na lice ili pak parenjem lica nekoliko minuta iznad posude s vrućom vodom. Za nanošenje maske koristite plosnati kist sa sintetičkim dlačicama koji se obično koristi za nanošenje tekućeg pudera.