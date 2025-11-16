Osamdesete vs devedesete u Tvornici

Dvoboj godine sprema se u Tvornici kulture - Predbožićni party: 80s vs 90s! Ekskluzivni party održat će se u subotu, 20. prosinca 2025. godine, a najveće hitove zlatnog doba na pozornici izvest će Metessi & Zvijezde, dok će new wave glamur servirati vrhunski Blondie tribute bend Atomic Blonde. DJ-evi Steve Strange Krželj i Nina Rooftop pripremit će selekciju najvećih domaćih i stranih hitova 80-ih i 90-ih.

Metessi & Zvijezde - „Ne pitaj za mene (Live @Tvornica kulture)"

Metessi & Zvijezde dodatno će užariti večer na Predbožićnom partyju svojom energičnom live svirkom. Renato Metessi skladatelj je, pjevač i tekstopisac te jedan od pokretača novog vala na ovim prostorima, a zaslužan je za neke od najljepših pjesama koje su obilježile to vrijeme, ali i brojne sljedeće generacije. Metessi je s bendom Patrola 1980. godine objavio album „U sredini", a nakon toga svoju karijeru nastavio je graditi samostalno i s bendom Zvijezde. Glazbenik koji je obilježio domaći novi val s bendom će izvesti hitove kao što su „Ne pitaj za mene", „Nikol", „Koji film sad vrtiš u glavi", „Pravovjerni plesači", „Narodna", „Grad i njegovi anđeli", „Stari Mačak" i druge koji su obilježili brojne generacije.

Metessi & Zvijezde - „Pravovjerni plesači (Live @Tvornica kulture)"

Poseban gost večeri bit će Atomic Blonde, vrhunski Blondie tribute bend koji svojom live svirkom

donosi dašak new wave glamura i plesne nostalgije New Yorka. Hitove pionira američkog new wavea poput „Heart of Glass", „Call me", „Rapture", „Atomic", „Denis", „Hanging On The Telephone", „One Way or Another" po prvi put zasvirat će live u Tvornici kulture.

Blondie - „Atomic"

DJ-evi Steve Strange Krželj i Nina Rooftop pripremit će selekciju najvećih domaćih i stranih hitova tog doba. Od Azre, Filma, Idola, Električnog orgazma, Haustora i Prljavog kazališta do Blondie, Soft Cella, Yazooa, Kim Wilde, Nene, Depeche Modea, Oasisa, The Clasha, Nirvane i Madonne - omiljene će se pjesme oriti Tvornicom.

Jedinstveni dvoboj 80s vs 90s održat će se na predbožićnom partyju u Tvornici kulture. Noć za pamćenje je zagarantirana: uz live svirke ikone novog vala Metessija & Zvijezda, tribute benda pionira američkog new wavea Atomic Blonde te sjajne DJ-eve koji će publiku provesti vremeplovom dvaju glazbenih desetljeća.

Ulaznice po cijeni od 15 eura dostupne su do 30. studenog na www.tvornicakulture.com, na svim prodajnim mjestima CoreEventa i online na platformi CoreEvent. Od 1. prosinca u prodaji će biti regular ulaznice po cijeni od 20 eura. Ako ih ostane, na dan eventa cijena ulaznice iznosit će 25 eura.