Denis Katanec u Melinu u organizaciji KSET-a priprema akustični koncert. Nakon što je u listopadu posjetio Beograd, Katanec će u utorak, 25. studenog i sa zagrebačkom publikom obilježiti 10 godina albuma „Pejotl".

Denis Katanec - „Pejotl"

Kantautor i pokretač bendova i projekata Klinika Denisa Kataneca, Felon i DK Okanagan LTD istaknuo se kao jedinstvena glazbena pojava na zagrebačkoj nezavisnoj sceni. Svojim stihovima dirnuo je mnoga srca, a svojom glazbom zagrlio brojne duše. Denis ovog studenog priprema zagrebački koncert kako bi u ogoljenom izdanju s publikom zaronio u kanjone misli.

Denis Katanec - „Cvijećeće"

Dosad je objavio album „Jasno, nečujno, a suviše glasno" u sklopu projekta Felon, a u sklopu vlastitog projekta Album u 24h snimio je tri albuma: „Sveska bijednih", „Sveska bijednih II" i „Sveska bijednih III". S bendom DK Okanagan LTD objavio je album „Sve moje laurie", dok je s Klinikom snimio četiri izdanja: „Nikta Zorja", „Rode", „Jada Jada" i „Kao Zao Kor".

Denis Katanec ovog će studenog u Melinu samostalnim akustičnim koncertom obilježiti desetu godišnjicu albuma „Pejotl".

Ulaznice po cijeni od 10 eura moći će se kupiti na ulazu u Melin na dan koncerta.