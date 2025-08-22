Optimistični ciklus Mladena Žunjića

U velikom i raznolikom opusu slikara Mladena Žunjića, suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, u brojnim ciklusima ulja i akrila, sve na velikim formatima platna, uz naglašeno, izrazit kolor, uvijek su se krila brojna pitanja, upiti, zagonetke, tajne, tajanstveni atlasi sjećanja, skrivene, prikrivene tajne.

U mnogim ciklusima pojavljuju se izazovni simboli, poput otvorenih očiju koje prate promatrača, ukazujući se na brojnim pozicijama.

Istodobno, svi njegovi ciklusi obilježeni su i značajnim energetskim nabojem, strujanjem nemjerljivih silnica koje suvereno vladaju prostorom.

Valja istaknuti i prepoznatljivi element na nizu Žunjićevih slika, element koji se gotovo može rukom dotaknuti i stvarno doživjeti.

Riječ je o vrlo snažnom dojmu optimizma, koji osobito prevladavaju u novijoj produkciji.

Ulja i akrili su jednostavno premreženi pozitivnim osjećajem, cijela atmosfera mnogo je ležernija, čak bi rekli i na svoj osebujni način i slobodnija.

Jasno je, slikar je logično odstranio, uklonio sve one detalje, izrazito tamnog karaktera sa svojih slika.

Novi ciklusi Mladena Žunjića posve su otvoreni, odmjereni, ponegdje i blagi uz ipak smanjeni protok energetskog naboja.

Razigrano, oslobođeno slikarstvo Mladena Žunjića, realizirano je u punom zamahu u novom ciklusu ulja i akrila 100 x 100 cm.