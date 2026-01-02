Kreativni inkubator u Prečkom

Centar za kulturu Trešnjevka kroz program Kreativni inkubator i ove zime organizira besplatne radionice za osnovnoškolce, koje će se održati od 7. do 9. siječnja 2026. godine, u terminu od 10:30 do 12:00 sati, u Društvenom domu Prečko na adresi Prečko 2a. Zimski školski praznici idealno su vrijeme za igru, druženje i kreativno izražavanje, a Kreativni inkubator osmišljen je kao siguran i poticajan prostor u kojem djeca mogu istraživati, učiti i stvarati kroz pažljivo osmišljene likovne i ekološke aktivnosti.

Kroz program radionica djeca će razvijati maštu, kreativne vještine i svijest o važnosti brige za okoliš, uz naglasak na zajedništvo, suradnju i upoznavanje novih prijatelja iz kvarta. U sklopu likovnih radionica sudionici će se upoznati s različitim likovnim tehnikama kroz temu „Zima u mom kvartu", promatrajući vlastito okruženje i prenoseći osobne doživljaje zime na papir i u prostor. Likovne radionice vodi Jelena Sokić, suvremena umjetnica posvećena slikarskim tehnikama.

Program se provodi u suradnji s Udrugom Zeleni klik! te uključuje i Zimsku eko priču, osmišljenu kao trodnevni niz kreativno-edukativnih aktivnosti. Prvog dana djeca će izrađivati kućice od glinamola, drugog dana upoznavati ptice koje zimi obitavaju u našem okruženju kroz prepoznavanje vrsta te izradu hranilica i malih ptica od kartona i konca, dok će treći dan biti posvećen temi recikliranja, njegovoj važnosti i praktičnoj primjeni kroz izradu mobila i dovršavanje kućica započetih prvog dana.

Sudjelovanje u radionicama je besplatno, no broj mjesta je ograničen te su prijave obavezne putem online obrasca na poveznici https://forms.gle/6uYMcnbydLmqfnbL9. Program Kreativnog inkubatora još jednom potvrđuje važnost dostupnih i kvalitetnih sadržaja za djecu tijekom školskih praznika, potičući kreativnost, ekološku osviještenost i aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice.