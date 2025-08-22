Počelo je OKOLO, prošetajte malo

U srijedu, 20. kolovoza počelo je osmo izdanje projekta Okolo, posvećenog umjetnosti u javnom prostoru i zajednici, koji brojnim umjetničkim instalacijama i urbanim intervencijama svake godine uljepšava (u)lice grada.

Ove godine umjetnička iznenađenja čekaju vas na 12 lokacija u centru grada, a otkriti ih možete u jedinstvenoj umjetničkoj šetnji Zagrebom u koju vas pozivaju Nas dve, uz podršku Turističke zajednice grada Zagreba, Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija.

Započnite svoj obilazak Okolo na uglu Gajeve ulice i Trga bana Josipa Jelačića gdje je svoje stanište na jednom rasvjetnom stupu pronašla hibridna Trophilia bosanskohercegovačke umjetnice i dizajnerice Alme Bektaš. Par koraka dalje, u prolazu Neboder, vizualna umjetnica Maša Barišić ispisala je Važnu poruku zlatnim balonima, dok je na vratima prolaza Oktogon svoje Tragove ljeta ostavila fotografkinja i vizualna autorica Inia Herenčić.

Ako nastavite umjetničku šetnju po Varšavskoj ulici naići ćete na tri sasvim drugačije urbane intervencije. Kod broja 8, tako možete upoznati Naše sestre kroz koje umjetnica i dizajnerica Ivana Mrčela progovara o ženskoj solidarnosti, dok vas kod broja 17 čeka minijaturni Hodač po žici kipara i restauratora Marka Gašparića, inspiriran poznatim podvigom francuskog akrobata Philippea Petita. A kako izgleda njezina vizija Pošumljavanja derutnog zida otkrit će vam vizualna umjetnica Diana Trohar na zapadnom dijelu Varšavske ulice, gdje će umjetnica kroz nekoliko dana uživo na velika platna prenositi foto-kolaže sa zapisima fotografija ožiljaka i tekstura zida.



Sklonište, koje je jednom posebnom stablu pružila modna dizajnerica Marija Kulušić, pronađite u parku Zrinjevac, a na susjednom Trgu kralja Tomislava, ne propustite The Chair koju je postavio multidisciplinarni umjetnik Karlo Štefanek, zajedno s pitanjem njezine uloge kao oslonca.

Odmoriti, ali i promisliti o obliku, ravnoteži i ulozi dizajna u javnom prostoru možete u prostoru Sukoba oblika i funkcije vol. 2, kojim su eksperimentalni duo Glitchboy 2000 & Komscho na istočnoj strani Strossmayerovog šetališta stvorili zaigrani dnevni boravak na otvorenom. Na platou Gradec, u večernjim satima bacite oko na Promatrača slovenske umjetnice Eme Kobal, realiziranog u suradnji s festivalom Svetlobna gverila, koji će vas znatiželjno pogledavati sa skele, pokrećući složena pitanja o prisutnosti tehnologija kontrole i nadzora.

I za kraj, dizajnerica nakita i home decora Jelena Malenica i street art umjetnik Chez 186 pozivaju vas Na valove koji su se pojavili na uglu Savske i Koturaške ulice pretvorivši oglasni pano u novi prostor kontemplacije i imaginacije.

Također, tijekom trajanja Okolo očekuje vas i minijaturna intervencija iznenađenja! Stakleni ormarići u prolazu Neboder u jednom trenutku postat će dom za Mali prizor likovnog umjetnika Filipa Pilja, koji će svojim triptihom u laviranom tušu predstaviti tri različita načina gledanja istog prizora.

Postavljajući umjetničke radove u gradski krajolik Okolo od 2018. godine oživljava javne prostore i pretvara ih u mjesta gdje se umjetnost spontano dotiče svakodnevice grada. U prvi plan stavlja lokalne umjetnike i njihov osobni doživljaj i viziju grada, istovremeno približavajući suvremenu umjetnost široj publici.