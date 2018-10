Opasni projekti Svjetske banke

Vrlo rijetko velike organizacije priznaju velike greške. Upravo to je 2015. godine učinio predsjednik Svjetske banke Jim Yong Kim: "Moramo biti bolji u provedbi naše politike preseljavanja. To što smo otkrili je zabrinjavajuće. Siguran sam da ćemo naučiti iz prošlosti i da ćemo učiniti sve da zaštitimo ljude i prirodu."

U to vrijeme je jedan međunarodni istraživački projekt u koji je bila uključena i njemačka javna radijska i televizijska kuća NDR upozorio je na opasnost masovnog prisilnog preseljenja zbog projekata koje financira Svjetska banka. Tokom deset godina širom svijeta je više od tri milijuna ljudi prisilno preseljeno ili je ostalo bez sredstava za život - s djelomično katastrofalnim posljedicama. Svjetska banka - jedna od UN organizacija - koja bi trebala poštivati ljudska prava i druge deklaracije UN - založila se poboljšanje situacije.

Prekršena obećanja

Ali što se od tada desilo? Odgovor na to pitanje potražila je organizacija za zaštitu okoliša i ljudskih prava „Urgewald". Ispitala je oko 2.000 kredita koje je od 2014. godine odobrila Svjetska banka. Knud Vöcking, koji je bio na čelu istraživanja, kaže: „Naša analiza pokazuje da se nedopušteno ponašanje, kada je riječ o prisilnom preseljenju, jednostavno dalje nastavlja. Dakle obećanja su prekršena."

U izvještaju stoji i da sama Svjetska banka oko 40 posto razvojnih projekata označava kao potencijalne projekte preseljenja. To znači da će oni vrlo vjerojatno voditi ka prisilnom preseljenju tisuća ljudi. No u mnogim slučajevima, kako se navodi, nedostaju osnovni podaci. Svjetska banka tako u 70 posto projekata odobrenih za 2018. godinu ne navodi broj ljudi koje to pogađa, kaže Vöcking i dodaje:

„Upravo kod takvih projekata, kod kojih dolazi do prisilnog preseljenja, ljude se gura u siromaštvo. To su oni koji kasnije prolaze Saharom u utapaju se u Sredozemnom moru. Dakle, kada bi se tu pazilo onda bi se 'suzbijali i uzroci migracija', o čemu svi govore."

Zapostavlja se opće dobro

Organizacija Urgewald nije jedina koja kritizira ovu praksu Svjetske banke. Uwe Kekeritz, glasnogovornik stranke Zelenih za pitanja razvojne politike, smatra da je cinično to što Svjetska banka, koja je zadužena za razvojne projekte i dalje stoji iza projekata koji dovode do toga da ljudi masovno ostaju bez svojih domova.

„Svjetska banka ima zadatak poticati razvoj, i to razvoj u smislu održivosti i u interesu ljudi. A to se sve više dovodi u pitanje. Davanje kredite je dio tržišne privrede. Tu kako Kinezi, tako i Svjetska banka nastoje plasirati svoje kredite. Međutim, interesi ljudi koje to pogađa se ne uzimaju u obzir. Opće dobro se sve više zanemaruje."

Svjetska banka te optužbe odbacuje. Organizacija UN prošlih godina je intenzivno radila na izmjeni svog kontrolnog sistema i angažirala je veći broj ljudi. Kod projekata preseljavanja sada se moraju navoditi potrebni podaci, kaže menadžer Svjetske banke za socijalni razvoj, Maninder Gill. On je pozvao i nevladinu organizaciju Urgewald da zajedno sa bankom razgovora o pojedinačnim projektima.