Trumpova kulturna politika i eho iz Europe

Donald Trump djeluje poput "ludog slona u staklani", rekao je mađarski pijanist Andras Schiff za Deutsche Welle. "Od studenoga 2024. znali smo da će doći nova vlada - i kakva. Znamo predsjednika Trumpa iz razdoblja 2016. do 2020. No, ono što je 'postigao' u svojih prvih šest tjedana nadmašuje i najluđa očekivanja." Kako kaže mađarski umjetnik, Trump, potpredsjednik Vance te "strašni Elon Musk" donijeli su "ružnoću u svijet kakvu dosad nismo poznavali. To se odnosi i na kulturu, pogledajte samo brutalno preuzimanje Kennedy Centra u Washingtonu."

Kennedy Center, osnovan 1971., najveći je kulturni centar u glavnom gradu SAD-a s više od 2.000 izvedbi godišnje te ima ključnu ulogu u kulturnom životu zemlje. Preuzimanje ove institucije od strane Donalda Trumpa, koji se dao izabrati za predsjednika upravnog odbora, otpuštanje pojedinih zaposlenika te postavljanje bliskih suradnika na vodeće pozicije izazvali su uzbunu - kako u SAD-u, tako i širom svijeta.

"Nema više drag šoua ni druge antiameričke propagande - samo najbolje", napisao je Donald Trump na društvenim mrežama u vezi s Kennedy Centrom, obećavajući "zlatno doba umjetnosti i kulture".

"Gospodine predsjedniče, to jednostavno tako ne ide"

András Schiff (71) jedan je od najboljih pijanista svoje generacije. Bilo da izvodi Mozarta, Schuberta, Schumanna ili Bacha ističe se svojom svestranošću. No, osim što je vrhunski glazbenik, on je i pronicljiv promatrač svjetskih zbivanja te oštar kritičar antidemokratskih tendencija.

Još 2011. godine upozorio je na eroziju demokracije u svojoj domovini

pod vodstvom

. Nakon toga suočio se s uvredama i prijetnjama Kao dijete preživjelih Holokausta donio je radikalnu odluku - više ne nastupa u Mađarskoj.

MađarskojViktora Orbána

Sada je otkazao i svoje koncerte s Njujorškom filharmonijom i Filadelfijskim orkestrom u SAD-u. "Pozivi za nastupe u SAD-u stigli su prije otprilike dvije godine", objašnjava on. Tada je predsjednik bio Joe Biden. No, sada se situacija drastično promijenila. "Trump je legitimno izabran od velikog dijela američkog naroda, i oni su njime oduševljeni, bez obzira na to što radi", kaže Schiff. "Zbog toga vidim malo nade za budućnost. Kakav je to sustav vrijednosti u kojem su bitni samo novac, moć i biznis? Gdje kultura i znanost više ne igraju nikakvu ulogu?"

Jedan od ključnih razloga za otkazivanje koncerata bio je i govor potpredsjednika Vancea u Münchenu (koji je, među ostalim, optužio Europljane za cenzuru, nap. red.), u kojem je duboko uvrijedio Europu. "A i ponižavanje Zelenskog u Ovalnom uredu bilo je neopisivo", dodaje Schiff. "A naši europski političari su tako slabi. Gotovo nitko nema hrabrosti stati i reći: 'Gospodine predsjedniče, to jednostavno tako ne ide.'"

Zabrinutost zbog kulturne raznolikosti u SAD-u

Sve većem, ali još uvijek ograničenom prosvjedu protiv američke kulturne politike pridružili su se i drugi umjetnici, uključujući francusko-kanadskog violončelista Jean-Guihena Queyrasa. "S velikom zabrinutošću pratim događaje u SAD-u. Kultura i sloboda uvijek idu ruku pod ruku. Ne mogu postojati jedno bez drugog", rekao je glazbenik u intervjuu za DW. "Sloboda kreativnog izražavanja ovisi o institucijama koje demokratski funkcioniraju i podržavaju umjetnost."

Jean-Guihen Queyras donirat će prihod od svojih pet ovogodišnjih koncerata u SAD-u ukrajinskoj zakladi United24, koju je osnovao predsjednik Volodimir Zelenski. "Putinu je nepodnošljivo to što se Ukrajina odlučila za slobodu. Oni žele u Europu, jer tamo su vrijednosti koje su im važne. I to toliko važne da su spremni za njih boriti se. Ukrajina je od 2013./2014. na prvoj crti borbe za slobodu - oni se bore i za nas", ističe Queyras, koji je u ljeto 2024. posjetio Kijev.

Violončelist je u kontaktu s kolegama glazbenicima u SAD-u. No, primjećuje promjenu. "Postoji javna i privatna razina. Privatno, primio sam mnogo poruka podrške od američkih kolega nakon što sam se javno oglasio", kaže Queyras, koji predaje na Glazbenoj akademiji u Freiburgu. "Poruke su bile vrlo dirljive, neki su mi zahvalili i rekli da im je drago što sam se oglasio. No ono što me zabrinjava jest koliko su se već sada suzdržali, koliko si malo dopuštaju i vjerojatno se sami cenzuriraju iz straha od posljedica. Tako brzo to može ići."

Za nekoliko dana trebao bi nastupiti u SAD-u: "Vidjet ćemo hoće li mi biti dopušten ulazak u zemlju."

Otkazivanje koncerata iz solidarnosti i protesta

Reakcije na Trumpovu kulturnu politiku još uvijek su suzdržane - javno se izjašnjava tek nekolicina umjetnika. No, uz Andrása Schiffa i neki njemački glazbenici otkazali su svoje koncerte u SAD-u. Među njima je i violinist Christian Tetzlaff.

U intervjuu za njemački javni servis NDR izjavio je: "Dugo sam se borio s ovom odlukom, jer Amerika mi je uvijek bila glavna pozornica. (...) Otkazujem jer u Americi vlada apsolutna tišina - među glazbenicima, orkestrima, čak i političarima. Očekivali bismo milijune ljudi na ulicama, jer sve ono za što je Amerika stajala sada se briše. Ukidaju se prava žena, ravnopravnost se potpuno poništava. (...) Pred nama su četiri godine - a u prvih sedam tjedana sve je vraćeno stotinu godina unatrag."

Christian Tetzlaff nije jedini koji je donio takvu odluku. I Schaghajegh Nosrati, pijanistica rođena u Bochumu, otkazala je turneju po SAD-u.

Na Instagramu je napisala: "Teška srca moram objaviti da otkazujem svoju turneju po SAD-u planiranu za ovu jesen. Boli me promatranje događaja u zemlji pod Trumpovom administracijom. Jedna od najstarijih demokracija na svijetu ustupa mjesto sve autoritarnijem režimu koji si uzima za pravo uplitati se u kulturne institucije i znanost (...). Krajnje je zabrinjavajuće vidjeti kako se činjenice izvrću."

Dok se masovni prosvjedi još ne događaju, Donald Trump nastavlja s napadima na institucije. U prisustvu učenika i nastavnika potpisao je uredbu kojom gotovo u potpunosti prepušta obrazovnu politiku pojedinim saveznim državama. "Zatvorit ćemo ga što je brže moguće", izjavio je Trump u Bijeloj kući o Ministarstvu obrazovanja. "Ono nam ništa ne donosi."

Čini se da su veliki zahvati u kulturi tek početak.