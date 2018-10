Olujna jesen pred Angelom Merkel

Neki komentatori smatraju da je Angela Merkel pred mladeži svoje stranke nastupila odlično. Tako, na primjer, Die Welt piše da su pored nje mladi izgledali staro. Kancelarka Njemačke i predsjednica Kršćansko-demokratske stranke (CDU) je ovog vikenda održala govor u kojem je bilo samokritike, ali i ofenzivnih momenata - i za to je na kraju dobila ovacije. I to baš od Mlade unije koja se prezentira konzervativnija od matice i već duže oponira kancelarkinom kursu centra. Bilo je puno kritika, ali nije bilo nikakvog obračuna ili revolucije - bila je to pobjeda Angele Merkel na bodove.

Merkel zna postupati s kritikama na svoj račun. Još od 2005. je prati primjedba da nije dorasla zadaćama na najvišoj funkciji. Tijekom idućih godina CDU je gubio na važnim pokrajinskim izborima, a i na saveznim je imao samo prosječne rezultate. I pored toga, Merkel, međutim, nije dozvolila da je otjeraju s vlasti. U mnogim slučajevima je jednostavno čekala da gužva prođe. Na to ovih dana mnogi podsjećaju u Berlinu.

Svi znaju da svemu jednom dođe kraj. Pitanje je samo: kada? Merkel kaže da je izabrana za ovaj mandat, a on traje do 2021. godine. No, većina promatrača smatra da će ona pristati da preda vlast nekom drugom, lijepo reguliranim prijelazom, i to možda već na pola mandata. Na kraju krajeva, važna je i njezina ostavština. Krize koje potresaju aktualnu vladajuću koaliciju mnogima daju povoda za nagađanja da ona neće dugo izdržati. A kritike su sve glasnije.

Traži se nasljednik A. Merkel

Merkel nema nikakvoga karizmatičnog nasljednika koji bi iza sebe mogao okupiti kritičare. "Ako Merkel ne izdrži dugo, kršćanski demokrati će imati veliki problem", smatra politolog Wolfgang Merkel, koji s kancelarkom nije ni u kakvom srodstvu. "Nema uvjerljive osobe koja bi je mogla naslijediti" - ali i pored toga prijete nemiri. Jer, već sljedećeg vikenda bi se mogao podići orkan koji će i nju uskovitlati.

U Bavarskoj, gdje već desetljećima vlada CSU kao sestrinska stranka CDU-a, najavljuje se povijesni poraz - jer je ta stranka uvijek imala apsolutnu većinu, a trenutno u anketama ima samo oko 35 posto glasova. Mnogi smatraju da je za to kriva politika Angele Merkel na saveznoj razini, kao i javne svađe unutar vladajuće koalicije u Berlinu, kao primjerice oko bivše šefa Službe za zaštitu ustavnog poretka Hansa-Georga Maasena. Sad vlada neka vrsta sporazumnog zatišja - nitko ne želi dolijevati ulje na vatru. Demoskopi kažu da su mnogi birači još neodlučni. U Njemačkoj, a posebno u CDU-u, važi ideal jedinstva. Politički sporovi u vlastitim redovima se smatraju kontraproduktivnim.

No, politički nemir je tu i više se ne može ukloniti. Klasične narodne stranke CDU, CSU i SPD gube popularnost. Zato su lijevo-liberalni Zeleni i desničarski AfD osvojili nove birače. Obje stranke u ispitivanjima javnog mnijenja posljednjih tjedana dobivaju nešto više od 15 posto. Neki politolozi poput Wernera Patzelta smatraju da će te dvije stranke duže vremena biti jake. I zbog toga bi novi izbori bili vrlo rizičan pothvat za CDU/CSU.

Otpor u Sjevernom Porajnju i Vestfaliji

Era Angele Merkel prolazi - to se ovih dana vidi i po izjavama političara CDU-a kao što je Norbert Röttgen. On je prije nekoliko godina smatran mogućim nasljednikom Angele Merkel. Potječe iz pokrajine Sjevernog Porajnja i Vestfalije (oko 18 milijuna stanovnika), a u jednom intervjuu za Spiegel je iznio i zahtjev da se u stranci provedu strateške i personalne promjene. Iz iste savezne pokrajine drugi poznati kritičari Angele Mrkel kao što su Jens Spahn (38), trenutno ministar zdravstva, te Carsten Linnemann, 41-godišnji predsjednik Gospodarske udruge CDU-a i CSU-a. I novi šef zastupničkog kluba CDU-a i CSU-a u Bundestagu Ralph Brinkhaus je iz iste pokrajine. On je na tu funkciju došao nakon što je, na iznenađenje mnogih, na internim izborima potisnuo dugogodišnjeg odanog sljedbenika Angele Merkel Volkera Kaudera.

Merkel ipak ima jako zaleđe unutar CDU-a. Pregura li izbore u Bavarskoj i Hessenu, u prosincu je čeka sljedeći politički izazov. Na kongresu stranke je na dnevnom redu izbor novog vodstva stranke. To se obično održava svake dvije godine. I Merkel namjerava ponovo kandidirati. No, sada ima i tri protukandidata. Doduše, riječ je o nepoznatim političarima. Vodeći ljudi CDU-a, među kojima su i spomenuti Brinkhaus, ali i predsjednik Bundestaga Wolfgang Schäuble, već su najavili da će podržati Merkel.

I na vanjskopolitičkom području Merkel čeka još puno posla. Primjerice, kod pitanja migracija njemačka je vlada htjela postići puno više na razini Europske unije. Ali, "najmoćnija žena na svijetu" već je znatno izgubila i utjecaj u inozemstvu.