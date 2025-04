Trump po treći put?

U telefonskom intervjuu za američku postaju NBC je američki predsjednik Trump izjavio kako bi i u trećem mandatu mogao ostati predsjednikom: „Ja se ne šalim", izjavio je na neposredno pitanje. Američki ustav je tu jasan: po 22. amadmanu iz godine 1951. nitko ne može biti biran predsjednikom više od dva puta.

No za Trumpa Ustav nije nepremostiva prepreka: ima „metoda" po kojima bi bilo moguće i da u trećem mandatu bude predsjednik. „Mnogo ljudi" žele da on i treći puta ostane u Bijeloj kući, laže Trum, mada im on navodno govori kako je „još dugi put pred nama i još je veoma rano u mandatu vlade."

Na pitanje novinara kakva bi to „metoda" bila izigrati odredbu Ustava, Trump ne želi isključiti mogućnost da pošalje svog potpredsjednika Vancea u predsjedničku trku, ali da se on onda, kada bude izabran, odrekne položaja u korist Trumpa. „Ali ima i drugih metoda", rekao je američki predsjednik, pri čemu nije htio objašnjavati kojih.

Republikanski član kogresa Andy Ogles je zapravo već ovog siječnja pokrenuo inicijativu promjene odredbi kako bi netko i treći puta mogao biti predsjednikom, ali ta inicijativa promjene Ustava nema osobitih šansi za uspjeh. Sam Trump u toj svojoj težnji nije sasvim jasan: čas govori kako „ne zna" želi li i treći put ostati predsjednikom, prošlog studenog je skupini članova Kongresa izjavio kako se „neće kandidirati", nego „jedino ako mi kažete: to je bilo tako dobro da moramo tu naći neki način."

Hoće li uopće biti izbora?

No Trump nipošto nije jedini vlastodržac u svijetu koji ne može vjerovati da itko drugi osim njega može biti na čelu države, a ako i glasački listići pokažu drugačije, kao u slučaju kada je Biden izabran za predsjednika, onda to može biti jedino „prijevara". No i kad je riječ o izborima, nije posve jasno što je Trump mislio kada je prošlog srpnja na kongresu konzervativnih kršćana pozvao okupljene da glasaju za njega, a ako pobjedi, onda „upće više nećete morati glasati".

U već više američkih saveznih država se provode reforme izbornog sustava i na udaru je osobito glasanje poštom. No tu je i uobičajena „izborna geografija" u kojima se izborni okruzi mijenjaju kako bi više izgleda imao neki konzervativni kandidat.

U Sjedinjenim Državama su sljedeći važni izbori takozvani „Midterm" izbori sljedeće jeseni kad se bira trećina Senata i čitav Kongres. Po ispitivanju agencije Gallup, početkom ožujka je 43% američkih građana podržavalo Trumpa i njegovu politiku, 53% ih se ne slaže. No to se rapidno mijenja: podrška je u siječnju bila još 47%, a u veljači 45%.

Po drugim demografskim istraživanjima, većina koja podržava Trumpa se može naći među bijelim i muškim stanovništvom koji su barem započeli nekakvo školovanje. Podrška ovom predsjedniku među visoko i postdiplomskim obrazovanim građanima je jedino usporediva s podrškom Trumpu među Afroamerikancima - jedva nešto preko 20%.