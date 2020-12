Online božićna predstava Teatra Tirena

Bliži se Božić koji će ove godine biti ponešto drugačiji... Kako bi ga bar malo uljepšali i olakšali djeci, Teatar Tirena je i ove godine napravio božićnu predstavu, no ovaj put - online!

Kako je nezavisnim kazalištima koja nemaju svoju kazališnu dvoranu u trenutnim uvjetima gotovo nemoguće organizirati izvedbe uživo, dio njih je svoje programe preselio online, pa tako i kazalište za djecu i mlade Teatar Tirena koje već godinama između ostalog radi i božićne predstave.

Predstava "Božićna potraga" javnosti će biti dostupna za online streaming tijekom cijelog prosinca! Do nedjelje 6. prosinca za streaming će biti dostupna verzija predstave sa Sv. Nikolom, a od 7. do 31. prosinca verzija s Djedom Božićnjakom!

Svoje virtualne ulaznice koje vrijede 24 sata možete kupiti na ovoj poveznici: https://vimeo.com/ondemand/bozicnapotraga

U "Božićnoj potrazi" djevojčica Maša i njezin psić Krešo stalno upadaju u nevolje. Nakon što su jednog zimskog jutra razbili vazu, mami je prekipjelo... Poslat će pismo Djedu Božićnjaku - ove godine za njih nema darova! No Maša odmah skuje plan. Otputovat će na Sjeverni pol i sve objasniti Djedu! On će sigurno razumjeti da se djeca moraju puno igrati, a da su stanovi tako mali i puni stvari koje se lako razbiju! Na putu Krešo i Maša upoznaju Jelku koja silno želi postati božićna jelka, ali je nema tko okititi, smotanog Soba koji ne razlikuje lijevu od desne strane i polarnog Medu koji je ljut što su ga probudili iz zimskog sna. Hoće li Maša i Krešo na vrijeme stići do Sjevernog pola i uvjeriti Djeda da su ove godine bili dovoljno dobri...?

Tekst za predstavu zajedno su napisale Nina Horvat i Ines Škuflić-Horvat koja ju je i režirala. U predstavi igraju Vid Ćosić, Petra Težak i Danijela Evđenić.

Iz Tirene poručuju da jedva čekaju da se sve vrati u normalu i da sva kazališta svoje predstave održavaju uživo, no do tada im je u cilju djeci i mladima kontinuirano nuditi kulturne sadržaje, pa makar i online.