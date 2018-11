Oni dolaze... Lav Paripović izlaže Totalku u Galeriji SC

U sklopu projekta Oni dolaze... predstavit će se umjetnik Lav Paripović s izložbom Totalka. Otvorenje izložbe održat će se u srijedu, 28. 11 u Galeriji SC s početkom u 20 sati.

Izložba je otvorena do 5. prosinca, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

...Radovi Lava Paripovića u ovom se ciklusu ne bave budućim potencijalnim katastrofama, nego autor uzima primjere iz nedavne povijesti čovječanstva zajedno s biblijskom pričom o rušenju kule babilonske. U tehnici stop-animacije projicirana su četiri kratka videa koji bilježe proces oslikavanja murala, a osim navedenog uništenja babilonske kule, bezvremenskog primjera Božjega gnjeva i kazne ljudske oholosti, prekidom komunikacije, prikazuju još tri recentne katastrofe koje su odjeknule u medijima te čije okolišne, kulturne i političko-gospodarske posljedice osjećamo i danas. Kao primjer industrijskog zagađenja okoliša prikazana je sovjetska eksplozija nuklearnog reaktora u Černobilu 1986. godine koja je rezultirala većom radioaktivnom kontaminacijom od one koju je uzrokovalo bombardiranje japanskoga grada Hirošime potkraj Drugoga svjetskog rata. Posljedice oblaka radioaktivne prašine nošene vjetrom negativno su utjecale na živote i zdravlje ukupno nekoliko milijuna ljudi, učinjena je nepovratna šteta prirodnom okolišu, a za prikladnu sanaciju mjesta nesreće nije pronađeno dugotrajno rješenje. Treća projekcija prikazuje rušenje nebodera Svjetskoga trgovačkog centra (WTC) u New Yorku, čije su se posljedice osjetile na gospodarskoj, socijalnoj i političkoj razini, rezultirajući strogim protokolima kontrole građanstva i međunarodnim ratnim sukobima, koji i dalje traju. Osim navedenih triju video radova, koji se ciklično naizmjenično prikazuju, četvrta, manja projekcija kontinuirano se prikazuje kao tihi podsjetnik na izgubljeno kulturno nasljeđe koje je uništila Islamska država u Sirijskome građanskom ratu 2015. godine. Uništenje dijela kulturno zaštićenog grada Palmire, lokacije na popisu UNESCO-ove Svjetske baštine, pokušaj je brisanja zajedničke kulture i povijesti te stoji kao primjer nacionalne i vjerske nesnošljivosti...( iz predgovora, Sara Mikelić)