Muzej realnosti - kratki vodič

Muzej realnosti poziva vas da od 1. do 11. prosinca u Tunelu Grič prošećete kroz tunel stvarnosti, pogledate život iz tuđeg kutka, otkrijete najvrjedniju stvar na svijetu i budete dio promjene.

Ovogodišnje izdanje Muzeja realnosti ispričat će novu interaktivnu priču s važnom porukom. Instalacije Upali svjetlo, Album beskonačne obitelji i 554 lutaka koje u rukavcu tunela Grič čekaju obitelj neki su od eksponata koji će vam otvoriti vrata u različite obiteljske stvarnosti u kojima žive djeca iz cijeloga svijeta i na jedinstveni način povezati vas s tuđim životnim pričama, iskustvima i doživljajima.

Što ove godine ne smijete propustiti učiniti u Muzeju realnosti:

1. Upalite svjetlo u tunelu

Interaktivna instalacija „Upalite svjetlo za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi" sastoji se se od osvijetljenih prozora koji simboliziraju prozor dječje sobe u obiteljskom domu. Prolaskom kroz instalaciju na glavnim ulazima i izlazima te jednokratnim doniranjem sredstava za UNICEF-ovu kampanju „Svako dijete treba obitelj" moći ćete „upaliti svjetlo" na prozorima u tunelu Grič i na taj način pomoći djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

2. „Prošećite" najvećim obiteljskim albumom na svijetu

„Album beskonačne obitelji", dugačak čak 45 metara, otkrit će obične i neobične obiteljske priče iz Hrvatske i svih kutaka svijeta. Listajući album doznajte što to povezuje obitelj iz Slavonije i Bangladeša, što obitelj znači dječaku u potrazi za izgubljenom sestrom, roditeljima koji grade novi život u drugoj zemlji, baki koja čuva devetero unučadi, braći u udomiteljskoj obitelji ili djevojčici koja živi s roditeljima za vrijeme praznika. Nakon što šetnjom kroz album osobno „dotaknete" priče, ne propustite kroz „Okvir za sretno djetinjstvo" napraviti svoju obiteljsku fotografiju i postati dio beskonačne obitelji.

3. Njih 554 čeka obitelj - i vi možete biti dio promjene

Impresivan eksponat krije se u zatvorenom rukavcu Tunela Grič. 554 ručno izrađenih lutaka predstavljaju 554 djevojčica i dječaka bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Hrvatskoj koji će ove blagdane provesti čekajući obitelj. Svaka od njih je jedinstvena, a sve imaju isti zadatak - podsjetiti nas na važnost odrastanja u toplom obiteljskom okružju. Moći ćete na trenutak iskustiti kako je to biti 555. u redu, a na rođendan UNICEF-a, 11. prosinca, i ponijeti kući jednu od lutaka te svojom donacijom dati doprinos za bolji život djece bez roditeljske skrbi.

4. Doživite, pogledajte i poslušajte obitelj

U nesvakidašnjem „Dnevnom boravku" svakoga dana čekaju vas drugačiji „živi eksponati" - udomitelji djece iz raznih dijelova Hrvatske - iz prve ruke doživite njihove obiteljske priče i saznajte sve o udomiteljstvu. Također, kroz oči djevojčice i dječaka, virtualna stvarnost uvest će vas u živote dviju obitelji iz izbjegličkog kampa u Bangladešu. Zahvaljujući posebnom audio-eksponatu moći ćete prvi put poslušati radio FMilija i emisiju „Moja obitelj" o trima obiteljima: jednoj izbjegličkoj iz Sirije, jednoj velikoj zagrebačkoj obitelji s osmero djece te jednoj obitelji koja je udomila dvije djevojčice, također iz Zagreba.

5. Podsjetite se koja je najvrjednija stvar na svijetu

I za kraj, ne zaboravite uzeti sa sobom podsjetnik na najvrjedniju (ne)stvar u životu koji će vas čekati na nekoliko mjesta u Tunelu Grič.

Muzej realnosti 2018. održava se u sklopu Adventa u Zagrebu, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba.

Postav ovogodišnjeg Muzeja realnosti moguće je razgledati u Tunelu Grič u Zagrebu od subote 1. do utorka 11. prosinca - na dan otvorenja radno je vrijeme Muzeja od 12 sati do 22 sata, dok su preostale dane vrata Muzeja otvorena od 9 sati do 22 sata. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje.