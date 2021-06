Održiva putovanja u 2021. godini

Iz novog istraživanja koje je objavio Booking.com, a koji sadrži uvide prikupljene od više od 29.000 putnika iz 30 zemalja, proizlazi da je pandemija bila prekretnica koja je putnike konačno navela da se obvežu na to da će putovati održivije. Kako bi očuvali planet za buduće generacije, 82% putnika iz Hrvatske smatra da ljudi trebaju početi djelovati odmah. Kako se svijet putovanja počinje ponovno otvarati, izvješće Booking.com-a o održivim putovanjima za 2021. godinu otkriva kako su putnici odlučniji putovati održivo. Tako gotovo polovica putnika iz Hrvatske (48%) navodi kako zbog pandemije u budućnosti žele putovati održivije, a isto toliko njih (49%) priznaje kako je pandemija utjecala na to da promijene svoje gledište i uvedu pozitivnije promjene u svoj svakodnevni život, pri čemu su recikliranje (49%) i smanjenje otpada od hrane (42%) najvažniji prioriteti po pitanju promjena koje žele uvesti doma: 91% ih želi smanjiti komunalni otpad, 90% ih želi smanjiti potrošnju energije (primjerice tako što će isključiti klima-uređaj i svjetla kada napuste prostoriju), a 86% njih navodi da se žele ekološki prihvatljivije kretati, primjerice hodati, biciklirati ili koristiti usluge javnog prijevoza, a ne taksi ili usluge najma automobila. Poštivanje lokalne zajednice također je visoko na popisu putnika jer 82% njih navodi kako prilikom putovanja želi doživjeti autentična iskustva koja su reprezentativna za lokalnu kulturu, a 82% njih smatra da su veće razumijevanje kultura i očuvanje kulturnog naslijeđa ključni, dok ih 64% želi osigurati da je ekonomski učinak ove branše ravnomjerno raspodijeljen na svim razinama društva. Osim toga, 61% putnika iz Hrvatske navodi da će čak izbjegavati popularna odredišta i atrakcije kako bi osigurali da ne doprinose stvaranju prevelikih gužvi i kako bi pomogli proširiti pozitivni učinak putovanja na neka manje posjećivana odredišta i zajednice.

Rušenje barijera koje otežavaju održiva putovanja

Srećom, ne radi se samo o dobrim namjerama. Mnoge se od ovih obveza za održivošću ostvaruju. Od svih putnika koji su bili na odmoru u posljednjih 12 mjeseci, njih 54% otkriva da su svjesno donosili odluku da isključe klima-uređaj/grijanje u smještajnom objektu kada bi izašli iz njega, 59% njih ponijelo je vlastitu bocu vode za višekratnu upotrebu da ne moraju kupovati vodu u boci tijekom odmora, a 43% njih uživalo je u aktivnostima kako bi podržali lokalnu zajednicu. Zapravo, više od polovice (60%) putnika priznalo je da im smeta ako se u smještaju u kojem borave ne mogu ponašati održivo, primjerice ako im se ne nudi mogućnost da razdvajaju otpad. Pozitivni znakovi doista postoje, ali još uvijek ima puno prostora za poboljšanje. Više od polovice putnika ne razmišlja o lokalnim zajednicama tijekom putovanja niti poduzima male korake kako bi smanjili svoj utjecaj.

I dok 86% putnika iz Hrvatske navodi kako žele boraviti u održivom smještaju u nadolazećoj godini - što predstavlja značajan porast u odnosu na 62% koliko su naveli globalni putnici 2016. godine, kada je Booking.com po prvi put proveo istraživanje o održivim putovanjima, i porast od 12% u odnosu na 72% koliko su naveli globalni putnici 2020. godine, neposredno prije pandemije - još uvijek postoje neke prepreke koje treba savladati. Štoviše, ako se u obzir uzme samo 46% putnika iz Hrvatske koji su naveli da protekle godine nisu boravili u održivom objektu, njih 38% navelo je kako nisu ni znali da takvi objekti postoje, njih 36% navelo je kako u odredištu u koje su putovali nisu uspjeli pronaći nijednu opciju, a njih 28% navelo je da nisu znali kako potražiti takav smještajni objekt. Čak 49% putnika iz Hrvatske i sada u 2021. godini smatra da jednostavno nema dovoljno dostupnih opcija za održiva putovanja.

Što se tiče svijesti i namjera,postoji mnogo sličnosti između putnika i smještajnih objekata. Novo istraživanje otkriva da 82%** partnera Booking.com-a koji pružaju uslugu smještaja i koji su sudjelovali u anketi smatra da je održivost u ugostiteljskoj branši važna. To je u skladu s razmišljanjima koje ima 84% putnika iz Hrvatske koji smatraju da su održiva putovanja važna tema. Međutim, iako 3 od 4** partnera koja pružaju uslugu smještaja navode kako su u okviru svog smještajnog objekta implementirali mjere koje se odnose na održivost, samo jedna trećina njih (31%**) potencijalnim gostima proaktivno komunicira o mjerama koje provode. A kada to čine, to obično bude u vrijeme prijave (59%**), što pokazuje da još uvijek postoje značajni izazovi koje treba savladati kako bi informacije o održivosti postale lako dostupne putnicima u ranim koracima postupka rezervacije.

Korak po korak približavamo se cilju

Misija je Booking.com-a da olakša svima da istraže svijet. A budući da je Booking.com ujedno i predvodnik u sektoru putovanja, tvrtka smatra kako ima veliku odgovornost da osigura jednostavniji pristup održivijim opcijama - i pružateljima smještaja i putnicima. Zbog toga ona trenutačno predstavlja program namijenjen smještajnim objektima koji će im pomoći da provedu dodatne korake kako bi bili održiviji, bez obzira na to koliko su već učinili na tom polju. To uključuje i dijeljenje smjernica, uvida i najboljih primjera iz prakse sa smještajnim objektima putem različitih obrazovnih kanala, uključujući priručnike i prilagođeni sadržaj. Svi su ti resursi dostupni putem Partner Huba, platforme Booking.com-a.

Vezano za tu temu, Booking.com trenutačno prikazuje više od 30 certifikata koje su službeno odobrili Globalno vijeće za održivi turizam (GSTC), Green Tourism i Znak za okoliš EU-a te brojni programi održivosti koje provode hotelski lanci. Tvrtka prikuplja te podatke izravno od tijela za certifikaciju i prikazuje ih na stranicama objekata partnera koji posjeduju neki od tih priznatih certifikata trećih strana. Osim toga, Booking.com također potiče pružatelje smještaja da ažuriraju informacije o održivosti, što uključuje 32 značajne prakse u pet ključnih kategorija: Otpad, Energija i staklenički plinovi, Voda, Podržavanje lokalnih zajednica i Zaštita prirode. Od globalnog predstavljanja ove inicijative stotine tisuća smještajnih objekata već su počele dijeliti barem dio informacija o održivosti s Booking.com-om, i te se informacije mogu pregledati na banneru 'Inicijative za održivost' na stranicama smještajnih objekata. Iako je ova inicijativa još u povojima, ona predstavlja važan prvi korak u pružanju korisnicima većeg broja informacija o održivosti na transparentan način, što će im na kraju olakšati donošenje održivijih izbora vezanih za putovanja.

„Već više od šest godina provodimo ovo istraživanje i inspirirajuće je vidjeti kako svijest o važnosti održivih putovanja stalno raste, i kod naših korisnika i kod naših partnera", navela je Marianne Gybels, direktorica odjela za održivost u Booking.com-u. „Dobre namjere postoje na svim stranama, ali još puno toga treba napraviti kako bi održiva putovanja postala jednostavan izbor za svakoga. Što više pomognemo našim partnerima da identificiraju i implementiraju održive prakse, više ćemo moći eksperimentirati s tim kako najbolje istaknuti te informacije korisnicima i na kraju postići to da održivost postane transparentan i prepoznatljiv dio postupka donošenja odluka o putovanju. Male promjene, poput uklanjanja plastike za jednokratnu upotrebu ili prebacivanje na energetski učinkovite LED žarulje, možda se zasebno neće činiti značajnima, ali ako se one pomnože s milijunima putnika i smještajnih objekata diljem svijeta, ti mali koraci zajedno čine nešto što će na kraju potencijalno imati puno veći pozitivni utjecaj."