Odličan dokumentarac na MAXu

Strast, opsesija umjetnošću i neumorna želja da se snovi pretvore u stvarnost. Fotografkinja Marie Tomanova došla je u New York kao au pair i uspjela se probiti u iznimno konkurentnom okruženju newyorške fotografske scene. Redateljica Marie Dvorakova pratila je njezino putovanje tijekom pet godina, stvarajući dokumentarni film dugometražnog formata pod nazivom „Svijet između nas".

Film ne ističe samo Tomanovine uspjehe u inozemstvu, već i njezinu duboku osobnu i umjetničku vezu s povjesničarom umjetnosti Thomasom Beachdelom, partnerstvom koje je nesumnjivo odigralo ključnu ulogu u njezinom umjetničkom razvoju. Bez nepokolebljive podrške Beachdela, njezini talenti možda nikada ne bi bili otkriveni. Zahvaljujući originalnom redateljskom pristupu i otvorenosti glavnih protagonista, svjedočimo ostvarenju američkog sna. Obje Marie dijele iskustvo preseljenja u Sjedinjene Države, izgradnje života i karijere u novoj zemlji te potrage za identitetom, korijenima i osjećajem doma.

Redateljica Marie Dvorakova započela je rad na filmu 2018. godine, dok se Marie Tomanova pripremala za svoju prvu izložbu fotografija u New Yorku. Do tada su se dvije Marie već poznavale kroz suradnju u Češkom centru u New Yorku. Dvorakova je koristila promatrački pristup, snimajući gotovo 450 sati materijala tijekom pet godina. Radeći bez filmske ekipe, uspjela je izgraditi blizak i povjerljiv odnos s glavnim protagonistima. Kao rezultat, zabilježila je ključne trenutke na Tomanovinom putu do uspjeha, kao i njezin izniman i inspirativan odnos s povjesničarom umjetnosti Thomasom Beachdelom.

Film je sniman na lokacijama u New Yorku, Mikulovu i Pragu. Fotografije Marie Tomanove zauzimaju važan dio filma, vodeći gledatelje kroz njezino umjetničko putovanje i nudeći intiman uvid u njezin kreativni proces.

Marie Tomanova je fotografkinja koja trenutačno surađuje s brojnim renomiranim brendovima, uključujući Nike, Gucci i Meta. Njezin portfolio uključuje i suradnje s poznatim publikacijama poput Vogue CS, GQ, New York Magazine i The New York Times. Izlagala je u New Yorku, Parizu, Tokiju i Berlinu te je objavila nekoliko uspješnih knjiga fotografija.

Dokumentarni film „Svijet između nas" koproducirali su Evolution Films (u suradnji s Film Kolektivom), HBO, Marie Dvorakova i PubRes.

Film je imao svjetsku premijeru na 28. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Ji.hlava, gdje je osvojio nagradu za najbolju kinematografiju i nagradu studentskog žirija. Godine 2025. film je nominiran za nagradu Pavel Koutecky za najbolji dokumentarac godine u Češkoj Republici.