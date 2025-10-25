Oceani su nam u banani...

Svaki dio oceana pod prijetnjom je trostruke planetarne krize - klimatskih promjena, gubitka bioraznolikosti i onečišćenja plastikom, pokazalo je deveto izdanje Izvješća o stanju oceana, koje je krajem rujna objavila Služba praćenja morskog okoliša Copernicus (Copernicus Marine Service - CMEMS).

Riječ je o godišnjoj procjeni stanja oceana i promjena u oceanima i morima na europskoj i globalnoj razini, a s obzirom na to da oceani pokrivaju 71 posto površine Zemlje i igraju ključnu ulogu kao stabilizatori klime, ovo su vrlo zabrinjavajući podaci.

Ključni nalazi

Zagrijavanje oceana se ubrzava, žarišta morske bioraznolikosti u sve su većem riziku, a zakiseljavanje oceana brzo napreduje. Onečišćenje plastikom sada utječe na sve oceanske bazene dok se ugrožene vrste i koraljni grebeni suočavaju s prijetnjama, pokazuju ključni nalazi najvažnijeg godišnjeg izvješća CMEMS-a.

Najnovije izvješće pruža informacije o promjenama i varijacijama u oceanu tijekom proteklih desetljeća. Poseban naglasak stavljen je na ekstremne događaje iz 2023. i 2024. godine. Ovogodišnja publikacija istražuje duboku međusobnu povezanost utjecaja promjena oceana s promjenama u morskim ekosustavima, ljudskom društvu, kulturi i gospodarstvu.

"Zaštita ključne uloge oceana u održavanju života i egzistencije započinje razumijevanjem kako se i zašto mijenja. Najnoviji Copernicusov Izvještaj o stanju oceana otkriva srušene rekorde, ubrzane trendove i sve veće učinke na morske ekosustave i društva pružajući znanstvene spoznaje potrebne za donošenje učinkovitih i usmjerenih odluka. Znanost je nedvosmislena - ocean se brzo mijenja, s rekordnim ekstremima i rastućim posljedicama. Znamo zašto i znamo što to znači. Ovo znanje nije samo upozorenje, to je nacrt za vraćanje ravnoteže između ljudi i oceana", ističe oceanografkinja i viša savjetnica u Mercator Ocean International (MOI) koji djeluje kao provedbeni partner u okviru svoje odgovornosti za upravljanje Copernicusovom uslugom za mora te direktorica Copernicus Marine Ocean State Reporting Karina von Schuckmann.

"Nalazi Izvješća o stanju oceana alarmantan su podsjetnik na goruće izazove s kojima se suočava naš ocean", istaknuo je povjerenik za obranu i svemir Andrius Kubilius te dodao. "Izvješće pruža sveobuhvatan pregled stanja, trendova i prirodnih varijacija globalnog oceana, a istodobno predstavlja inovativne alate za praćenje koji omogućuju održivi suživot s morskim ekosustavima To u potpunosti podržava prioritete Europskog pakta o oceanima, čineći izvješće značajnim doprinosom europskim ambicijama u upravljanju našim oceanima."

Plavi, Zeleni i Bijeli ocean

zvješće o stanju oceana znanstvenoj zajednici, političarima i donositeljima odluka pruža sveobuhvatan pregled trenutačnog stanja oceana, njegovih prirodnih varijacija i dugoročnih trendova, s posebnim fokusom na globalni ocean, regionalna europska mora i područje sjevernog Atlantika. Također pruža i ključne podatke o tome kako promjene u oceanima utječu na ekosustave, sigurnost opskrbe hranom, gospodarstva, obalne zajednice i globalnu regulaciju klime.

Riječ je o godišnjoj znanstvenoj suradnji u kojoj sudjeluje više od 100 stručnjaka iz Europe i svijeta, a sastavlja ga Copernicus Marine Service. Koristeći podatke promatranja (daljinsko istraživanje, in situ) i podatke ponovne analize oceana, izvješće pruža sveobuhvatnu četverodimenzionalnu (geografska širina, dužina, dubina i vrijeme) analizu Plavog, Zelenog i Bijelog oceana.

Plavi ocean opisuje fizičko stanje oceana. Povezan je s parametrima kao što su vjetar, temperatura površine mora, visina mora, oceanske struje i konvekcija, valovi, toplinski sadržaj oceana, salinitet i dubina miješanih slojeva.

Zeleni ocean opisuje biogeokemijske procese u oceanu, poput prijenosa jednostavnih kemijskih tvari između oceanskog života i okoliša. Zeleni ocean obuhvaća, između ostalog, varijacije koncentracija klorofila-a, hranjive tvari u oceanu i primarnu proizvodnju, kao i zakiseljavanje oceana i deoksigenaciju oceana.

Bijeli ocean odnosi se na životni ciklus bilo koje vrste leda koji pluta na površini oceana u polarnim regijama. Pokazatelji za Bijeli ocean uključuju opseg i volumen morskog leda u oceanskim područjima Arktika, Antarktika i Baltika.

"Svaki dio oceana pogođen je trostrukom planetarnom krizom"

"Deveti Copernicusov Izvještaj o stanju oceana potvrđuje da je sada svaki dio oceana pogođen trostrukom planetarnom krizom. U takvom kontekstu, pouzdana znanost i operativni alati potrebniji su nego ikad. Copernicus Marine Service, koji Mercator Ocean u ime Europske komisije provodi već gotovo cijelo desetljeće, pruža ovu jedinstvenu osnovu. Njegovo godišnje izvješće pretvara najnovija znanstvena dostignuća u primjenjivo znanje, pomažući Europi i svijetu da ojačaju otpornost, osiguraju sigurnost i zaštite oceane za buduće generacije", naglašava glavni direktor francuskog nacionalnog centra za praćenje i prognoziranje oceana Mercator Ocean International (MOI) Pierre Bahurel.

Bolje razumijevanje promjena u oceanima može omogućiti donošenje informiranih odluka za zaštitu oceana, a s obzirom na to da najnovije Izvješće detaljno prikazuje promjene u globalnom oceanu i europskim regionalnim morima, s naglaskom na 2023. i 2024. godinu ključna poruka jest da je sve povezano: kada se ocean mijenja, mijenja se i sve što je s njim povezano - morski ekosustavi, društvo i gospodarstvo.