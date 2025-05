Oasis tribute by Rubbish + 80s Party u Boogaloou

Povodom ponovnog okupljanja i turneje jednog od največih svjetskih bendova, britanskih Oasis i sveopće Oasismanije u petak 06.06.2025. će u zagrebačkom klubu Boogaloo nastupiti oficijalni i najbolji Oasis tribute bend, talijanski Rubbish. Band ove godine slavi petnaest godina postojanja, dolaze iz Firenze i ovo će biti njihov prvi nastup u Hrvatskoj. Nastup Rubbish Oasis tribute banda karakterizira snažan i upečatljiv vizualni i zvučni dojam, predvođeni s frontmenom Andreom Fontijem koji odlično oponaša Liama ​​Gallaghera po fizičkoj i glasovnoj sličnosti. Dokaz kvalitete grupe Rubbish je čak četiri nastupa u Londonu u sklopu ove njihove turneje koja je ujedno warm up za predstojću turneju Oasis turneju „Oasis Live 2025 Tour" u sklopu koje je će Oasis održati čak sedam nastupa na londonskom Wembly stadionu. Rubbish uživo izvode presjek karijere grupe Oasis uključujući sve njihove hitove pa tako i svima poznate Wonderwall, Don't Look Back In Anger, Supersonic i druge.

Nakon koncerta od 23:00 sata slijedi 80's Party by Tomi Phantasma na kojem ćete se moći nastaviti zabavljati uz hitove zlatnih osamdesetih, tj grupa poput Depeche Mode, Simple Minds, Ultravox, Human League, New Order, OMD, David Bowie, Soft Cell, Duran Duran, Midnight Oil, The Smiths, Echo & The Bunnymen, Pixies, The Cure, The Cult, Iggy Pop, The Sisters Of Mercy, Blondie, Billy Idol, Kim Wilde, Joan Jett, The Stranglers, Bangles, Black, Haustor, Idoli, Šarlo Akrobata, Električni Orgazam, Partibejkers, Lačni Franz, Prljavo Kazalište,... pa i novijih bendova koje gaje taj zvuk poput Placebo, Killers, Mondo Diao, Heroes Del Silencio,...

Vrata se otvaraju u 20:00, koncert grupe Rubbish će započeti u 21:00, od 23:00 slijedi 80's Party. Ulaznice su u prodaji preko Entrio.hr sustava online, na Entrio prodajnim mjestima i Dirty Old Shopu - Tratinska 34, Zagreb. Cijena ulaznica iznosi 15.00 € u pretprodaji i 18.00 € na dan koncerta, dok će od 23:00 sata ulaznice za 80's Party koštati 5.00 € i moći će se kupiti samo na ulazu u klub Boogaloo.